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  4. Merkez Bankası ile ilgili ‘Kapalıçarşı’dan dolar topluyor’ iddiası gündem olmuştu: Çok konuşulan o görüntüler için açıklama geldi: ‘Kasalarında tutmak istemedikleri…’

Merkez Bankası ile ilgili ‘Kapalıçarşı’dan dolar topluyor’ iddiası gündem olmuştu: Çok konuşulan o görüntüler için açıklama geldi: ‘Kasalarında tutmak istemedikleri…’

11.04.2023 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası, Kapalıçarşı'dan dolar mı topluyor? Dün çok konuşulan o görüntülerin ardından Cumhurbaşkanlığından konuya ilişkin açıklama geldi. İddiaları yalanlayan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, araçların gün sonu Kapalıçarşı'da kuyumcu ve döviz bürolarının kasalarında tutmak istemedikleri nakit veya altınların taşınması için kullanılan şirket araçları olduğunu açıkladı.

Merkez Bankası ile ilgili ‘Kapalıçarşı’dan dolar topluyor’ iddiası gündem olmuştu: Çok konuşulan o görüntüler için açıklama geldi: ‘Kasalarında tutmak istemedikleri…’

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), demir sandıklar ile Kapalıçarşı’ya her gün 5 milyar TL getirip ve karşılığında 260 milyon dolar topladığı iddia edilmişti.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI İDDİALARI YALANLADI

Basın yer alan görüntü ve iddialara yanıt ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden geldi. Yapılan açıklamada,"Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, her gün Kapalıçarşı'dan resmi araçlarla döviz topluyor" iddiasının doğru olmadığı ifade edildi.

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"GÖRSELLERDE HERHANGİ BİR MERKEZ BANKASI ÇALIŞANI BULUNMAMAKTADIR"

Açıklamanın tamamı şu şekilde; "Bahse konu araçlar gün sonunda Kapalıçarşı'da kuyumcu ve döviz bürolarının kasalarında tutmak istemedikleri nakit veya altınların taşınması için kullanılan özel şirket araçlarıdır. Araçlardaki "Kamu hizmeti aracıdır yazısı Emniyet Genel Müdürlüğü, Trafik Başkanlığı'nın gördüğü lüzuma binaen bulundurulmaktadır. TCMB, Kapalıçarşı'da herhangi bir döviz alım satım işleminde bulunmadığı gibi, haberlere konu olan görsellerde herhangi bir TCMB çalışanı bulunmamaktadır."


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Merkez Bankası

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