Merkez Bankası ile Suudi Arabistan arasında imza atıldı! İş birliği yapacaklar

Suudi Arabistan Merkez Bankası (SAMA) ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) iki merkez bankası arasındaki iş birliğini artırmak için bir Mutabakat Zaptı (MoU) imzaladı.

SAMA'dan yapılan açıklamada, "Bu Mutabakat Zaptı, iki kurum arasında finansal istikrar ve finansal teknolojilere odaklanan bir çerçeve oluşturuyor." denildi.

Mutabakat Zaptı, SAMA Bşakanı Ayman Al-Sayari ile TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan arasında, 3 Eylül 2024 Salı günü Riyad'da düzenlenen 24Fintech konferansı kapsamında düzenlenen toplantıda imzalandı.