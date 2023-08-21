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Merkez Bankası Kur Korumalı Mevduat’tan elini çekti! Her şey sil baştan: KKM karanının etkileri ne olacak? Mevduat, kredi faizleri, borsa… Tek tek açıkladılar

21.08.2023 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesapları için yeni bir hamle yaparak tüm teşvik düzenlemelerini geri çekti. Vatandaşları Türk Lirası’na yönlendirmek isteyen bankanın yaptığı bu hamle ile ilk etapta yüzde 30’un altına gelen mevduat ve etkileşimli olarak kredi faizler oranlarının yukarı taşıması bekleniyor. Piyasada faizin ciddi bir alternatif olduğu döneme girildiği belirtilirken, borsaya bir miktar destek gelebileceği de kaydedildi.

Merkez Bankası Kur Korumalı Mevduat’tan elini çekti! Her şey sil baştan: KKM karanının etkileri ne olacak? Mevduat, kredi faizleri, borsa… Tek tek açıkladılar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) çok önemli bir karara imza attı. Kur Korumalı Mevduat’ta (KKM) 3.36 trilyon liraya dayanan hesaplar için getirilen bütün düzenlemeler liralaşma stratejisi kapsamında geri kaldırıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, KKM’den TL vadeli mevduata dönüşüm hedefi devreye alındı.

Merkez Bankası'ndan KKM kararı Merkez Bankası'ndan KKM kararı

Merkez Bankası yaptığı açıklamayla, KKM’den TL mevduata geçişin sağlanarak Kur Korumalı Mevduat’ın azaltılmasının gözetildiğini vurgularken TL vadeli mevduatın desteklenerek makro finansal istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlanması amaçlandığı kaydedildi. Açıklamada Merkez Bankasınca kur koruma desteği sağlanan hesaplardan TL hesaplara geçiş ve kur korumalı hesapların belli oranda yenilenmesinin hedeflenmesine, kur koruması bulunmayan TL payı seviyesinde artış hedefine geçilmesine karar verildiği duyuruldu.

DOLAR (21)

MEVDUAT FAİZLERİNDE YÜKSELİŞ BEKLENİYOR

Sürecin nasıl işleyeceği ve etkilerinin neler olacağını merak eden yatırımcılar için bankacılık sektörü kaynakları olası senaryoları tek tek sıraladı. Bu kapsamda kaynaklar piyasada ilk aşamada iki etki görmeyi bekliyor: TL mevduat faizlerinde sert artış ve tahvil faizinde düşüş. Kaynaklar, bankaların hızla düzenlemeye uyum sağlamasının, KKM dönüşü olan müşteriyi TL mevduata dönmeye ikna etmesinin bir anda olmayacağına işaret ederek enflasyonun da yüzde 60’a gittiği bir dönemde yatırımcının ciddi bir reel faiz talebi olacağına da dikkat çekti. Bankaların bu faizi hemen vermesinin söz konusu olamayacağını söyleyen kaynaklar bu açıdan bankaların peşinen tahvil almayı kabullenebileceğini dile getirdi.

DOLAR (29)

MEVDUATTA DOLARİZASYON YÜZDE 68

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) verilerine göre 11 Ağustos itibariyle kur korumalı mevduat büyüklüğü 3 trilyon 357 milyar 708 milyon liraya yükseldi. Dolar karşılığı ise yine BDDK verisine göre 124 milyar 742 milyon dolar seviyesinde. Dövize endeksli getirisi nedeniyle uzmanlar KKM’yi de mevduatta dolarizasyon oranı hesaplamasına dahil ediyor. 11 Ağustos itibariyle KKM’nin toplam TL mevduat içindeki payı BDDK verilerine göre mevduatta dolarizasyon oranı 11 Ağustos itibariyle yüzde 68'e yükseldi. Toplam mevduat içinde kur korumalı mevduatın oranı yüzde 26,13 olurken yabancı para mevduatın oranı ise yüzde 41,91 seviyesinde. TL mevduatın oranı ise yüzde 31,95 seviyesinde. Bu oranı yılın başında yüzde 37,7, mart sonunda ise yüzde 42,15 seviyesinde bulunuyordu.

DOLAR (32)

TL MEVDUAT FAİZLERİ YÜZDE 30’UN ALTINDA

TL mevduat faizleri ise yeni ekonomi yönetimi ve sadeleşme adımlarıyla birlikte düşüş trendine girmiş yüzde 25’in bile altına gerilemişti. BDDK verilerine göre 11 Ağustos haftasında ise hafif yönünü yukarı çevirse de yüzde 29,06 ile yüzde 30’un altında kalmaya devam etti. Enflasyonun yüzde 47,83 olduğu yılsonu beklentilerinin ise yüzde 60-75 arası değiştiği ortamda en çok tercih edilen 3 aya kadar vadeli TL mevduat faizi çok düşük bulunuyor. Merkez Bankası’nın yeni adımları bu yüzde 29 seviyesindeki faizin yukarıya çıkmasına imkan verecek. Ancak kaynaklar yeni ekonomi yönetimi ve Merkez Bankası’nın faizleri bankaların yükseltmesini beklediğini politika faizinde ise yine mevduat ve kredi faizlerinin altındaki seyrin devam edeceği görüşünde.

DOLAR (40)

7 MİLYAR DOLAR REZERV ARTIŞI BEKLENİYOR

Ekonomi Gazetesi’nin haberine göre, Merkez Bankası’nın bu hamlelerinin KKM çıkışlarında döviz talebi yaratabileceğini belirten bankacılık sektörü kaynakları, bu nedenle de döviz mevduata zorunlu karşılık artırımlarının da eşgüdümlü uygulamaya alındığını söyledi. 1 yıla kadar vadeli yabancı para mevduat ZK oranı 4 puan artırıldı. Bu sayede Merkez Bankası’nın 7 milyar dolar seviyesinde rezerv biriktirebileceğini söyleyen kaynaklar, döviz talebi oluşması durumunda da Merkez Bankası’nın silahı olacağını vurguladı.

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"BORSAYA DESTEK VEREBİLİR"

Yatırımcının da tatmin edici bir faiz bulamadığı ölçüde ya KKM’de kalmak ya da dönüp döviz almak isteyebileceğini vurgulayan kaynaklar bir miktar yerli yatırımcı kaynaklı döviz talebi de görüleceğine işaret etti. Borsa açısından ise bir kez daha faizin ciddi bir alternatif olduğu döneme girildiğini belirten kaynaklar, borsaya bir miktar destek gelebileceğini kaydetti.

DOLAR (16)

GÖZLER MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINDA

Şimdi ise tüm dikkatler 24 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak karara çevrildi.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 250 baz puan artırım yönünde gerçekleşti. Anket sonuçlarına göre, 100 ila 250 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 18,50 ile yüzde 20,00 arasında, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 20 ile 30 arasında yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 26,50 oldu.

MERKEZ BANKASI (1)

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 250 baz puan artırılarak yüzde 15,00'dan yüzde 17,50'ye yükseltilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Kur Korumalı Mevduat

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