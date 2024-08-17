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Merkez Bankası'na göre yüzde 15'i bile yakalayamadı! 'Emekliye, memura, asgari ücretliye yüzde 20 zam' planını yalanladılar

17.08.2024 14:38
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Emekli maaşı zammı ve memur zammı için sırada Ocak ayında yapılacak artış var. Milyonlarca memur ve emekli için hesaplar ise iç açıcı değil. Yüksek enflasyon ile yüzde 50 artışları gören maaşlar Ocak ayında enflasyonun Merkez Bankası tahmini doğrultusunda gelmesi halinde zar zor yüzde 15'e yaklaşacak. Ancak hem çalışan hem de emeklinin maaşı için TCMB Başkanı Karahan'ın 'en fazla yüzde 20 zam gelecek' dediği iddiası yalanlandı. Peki Ocak 2025'te kim ne kadar zam alacak? İşte en yeni hesap...

Merkez Bankası'na göre yüzde 15'i bile yakalayamadı! 'Emekliye, memura, asgari ücretliye yüzde 20 zam' planını yalanladılar

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın, Londra'da görüştüğü yabancı yatırımcılara, "Yılbaşında çalışan ve emeklilere en fazla yüzde 20 zam planlandığını" söylediği iddiasını yalanladı.

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"KARAHAN'DAN BÖYLE BİR AÇIKLAMA YOK"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan iddianın doğru olmadığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Londra'da yabancı yatırımcılarla bir araya gelen Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan'a bu yönde bir soru sorulmamış veya iddia edildiği gibi bir cevap verilmemiştir. Toplantıda, 'çalışan ve emeklilerin zam oranına ilişkin açıklama yapıldığı' yönündeki haberlerin herhangi bir dayanağı bulunmamaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

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MERKEZ BANKASI ENFLASYON TAHMİNİNİ AÇIKLADI

Ancak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın enflasyon beklentilerine göre hesap yapıldığında tablo daha karışık bir hal alıyor. Piyasa Katılımcılar Anketi’ne göre, yıl sonunda enflasyon yüzde 43,31 olması bekleniyor. Diğer yandan 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 28,71, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise sırasıyla yüzde 19,32 ve yüzde 19,30 olarak duyuruldu.

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EMEKLİ VE MEMURA OCAK ZAMMINDA YENİ İPUCU

Merkez Bankası 2024 yıl sonunda TÜFE’nin yüzde 43.31 olmasını bekliyor. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 14.89 seviyesinde olacak. Burada ortaya çıkan yüzde 4.45’lik enflasyon farkı hak edilecek. Bu orana yüzde 6’lık ocak zammının eklenmesiyle zam yüzde 10.71’e kadar çıkacak.

Öte yandan Merkez Bankası’nın Enflasyon Raporu’ndan açıkladığı yüzde 38’lik enflasyonun gerçekleşmesi halinde memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı enflasyon farkı ile birlikte yüzde 6.62 olması öngörülüyor.
Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
maaş zammı
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