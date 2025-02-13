Merkez Bankası'nda istifa haberleri yankılandı! Cevdet Akçay'ın yakın çevresinden ilk açıklama geldi

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay istifa mı edecek? Merkez Bankası Aralık ayında ilk faiz indirimi gerçekleştirmişti. Ocak ayından da yüzde 47,5 olan politika faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 45 olduğunu açıklamıştı.

PEŞ PEŞE FAİZ İNDİRİMLERİNİN ARDINDAN...

Merkez Bankası'nın üst üste iki defa faiz indirmesinin ardından Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay'ın istifa edeceğine yönelik iddialar ortaya atılmıştı.

CEVDET AKÇAY İSTİFA MI ETTİ?

Akçay'ın politika faizi indirimi sürecinin erken başladığını düşünmesinden kaynaklı olarak istifa edeceğine dair iddialar sosyal medyada yayılınca gözler Akçay'ın yapacağı açıklamaya çevrildi.

Akçay'dan konu ile ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Ancak, Akçay'ın yakın çevresi istifa haberlerinin doğru olmadığını belirtti. Dünya Gazetesi'nin Merkez Bankası'nda bulunan kaynaklarına göre Akçay'ın istifa ettiğine dair haberler yalanlandı.