Merkez Bankası'ndan 8 ay sonra ilk! Döviz için karar aldı: Sadece yetkili bankalar yapabilecek...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bugün 475 milyon dolar tutarında TCMB nezdinde Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemi yapıldı. TCMB en son 14 Temmuz 2023 tarihinde söz konusu işlemi gerçekleştirmiş, daha sonraki dönemde herhangi bir işlem yapılmamıştı.

TCMB, geçen yıl Nisan ayında araç çeşitliliğinin artırılması amacıyla, Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerinin, işlem yapmak isteyen bankalarla doğrudan gerçekleştirilebilmesine karar vermişti.

İşlemler sadece döviz piyasalarında işlem yapmaya yetkili bankalar ile gerçekleştirilebiliyor.





