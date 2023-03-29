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Merkez Bankası'ndan 'altın' kararı! Bankalara talimat gitti: TL payı hesaplamasında dikkate alınmayacak

29.03.2023 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Bankaya dışardan gelen efektif ve fiziki altın girişi sonrası açılan yabancı para cinsinden mevduat/katılım fonlarının 28 Mart 2023 tarihinden itibaren Türk lirası payı hesaplamasında dikkate alınmamasına karar verdi.

Merkez Bankası'ndan 'altın' kararı! Bankalara talimat gitti: TL payı hesaplamasında dikkate alınmayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), "Menkul Kıymet Tesisine İlişkin Uygulama Talimatı ve Türk Lirası Payı Hesaplamasında Değişiklik Hakkında" bankalara bir yazı gönderdi.

6 Şubat 2023 tarihinde ve sonrasında yaşanan depremler sonrası bankalara yönelen yastık altındaki yabancı para cinsinden birikimlerin ekonomiye kazandırılmasının hızlandırılmasını sağlamak amacıyla bankaya dışardan gelen efektif ve fiziki altın girişi sonrası açılan yabancı para cinsinden mevduat/katılım fonlarının 28 Mart 2023 tarihinden itibaren Türk lirası payı hesaplamasında dikkate alınmamasına karar verildi.

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DÖNÜŞÜM HESAPLARINDA O TARİHE DİKKAT

Ayrıca, 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren yeni açılan dönüşüm hesaplarının kaynağının tespitinde, müşteri bazında yabancı para mevduat hesaplarında 1 Ocak 2023'e göre net artış tutarının öncelikle dikkate alınmasına, yeterli olmaması halinde 31 Aralık 2022 tarihindeki toplam yabancı para mevduat bakiyesinin dikkate alınması yönünde karar alındı.

Diğer taraftan, bankalar nezdine yapılan denetimler sonucunda 28 Mart 2023 tarihinden itibaren menkul kıymet tesisine tabi kredi tutarının belirlenmesinde aynı risk grubunda bulunan tüzel kişilerin yanı sıra gerçek kişilerin dönüşüm hesaplarının da dikkate alınması kararlaştırıldı.

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ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

First Citizens BancShares’in iflas eden Silicon Valley Bank’ın mevduatlarını ve kredilerini alacağını açıklamasının ardından yatırımcıların daha riskli varlıklar lehine güvenli limanlara yönelmesiyle altın fiyatları hafta başında yüzde 1’den fazla düşüş gösterdi. Altın fiyatlarındaki düşüş bugün de devam ediyor. Ons altın 2000 doların altında kalmaya devam ederken, gram altın fiyatı da 1.200 TL sınırına geri çekiliyor. Altının gram fiyatı, yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından şu sıralar 1.206 liradan satışa sunuluyor. Ons altın fiyatları da 1980 dolardan değerleniyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.980 lira, Cumhuriyet altını da 8.020 liradan satılıyor.

ALTIN

BANKACILIK KRİZİ FİYATLAMAYI ZORLAŞTIRDI

ABD'de başlayan bankacılık krizine ilişkin sorunlar azalsa da, ülkede kredi genişlemesinin güç kaybedeceği ve bu durumun ülke ekonomisini resesyona götürecek süreci hızlandırabileceği endişesi fiyatlamaları zorlaştırıyor.

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FED FAİZLERDE FRENE BASIYOR

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sene sonuna kadar 100 baz puan faiz indirimi yapacağına yönelik beklentiler güç kaybetmeye devam ederken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın mayısta yüzde 40 ihtimalle 25 baz puan faiz arttırılması ve yüzde 60 ihtimalle politika faizinin sabit tutulması bekleniyor.

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