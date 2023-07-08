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  4. Merkez Bankası'ndan bir 'sadeleşme' hamlesi daha! Zorunlu karşılıkta 3 puanlık düzeltme: Türk Lirası payı için bankalara 4 haftalık süre tanındı...

Merkez Bankası'ndan bir 'sadeleşme' hamlesi daha! Zorunlu karşılıkta 3 puanlık düzeltme: Türk Lirası payı için bankalara 4 haftalık süre tanındı...

08.07.2023 08:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bankaların TL mevduat oranında yüzde 60’tan yüzde 57’ye indirilen menkul kıymet tutma zorunluluğunun ardından zorunlu karşılıklarda da değişikliğe gidildi. Bankalara 4 haftalık süre tanınırken karar Resmi Gazete'den duyuruldu.

Merkez Bankası'ndan bir 'sadeleşme' hamlesi daha! Zorunlu karşılıkta 3 puanlık düzeltme: Türk Lirası payı için bankalara 4 haftalık süre tanındı...

22 Haziran 2023 tarihli PPK kararında mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçevenin, etki analizlerine dayanarak ve kademeli bir anlayışla sadeleştirileceği ifade edilmiş ve bu kapsamda ilk adım 25 Haziran’da atılarak kamuoyuna duyurulmuştu.

MERKEZ BANKASI (2)

TL payına göre ilave zorunlu karşılık uygulamasında da hedef oran, 25 Haziran’da atılan ilk adımı tamamlayıcı şekilde, yüzde 57 olarak güncellendi: Gerçek ve tüzel kişi için hesaplanacak Türk lirası mevduat/katılım fonunun toplam mevduat/katılım fonu içindeki paylarından (Türk lirası payı) düşük olanı yüzde 60’ın altında kalan bankalar için yabancı para mevduat/katılım fonu ve kıymetli maden depo hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarına 5 puan ilave ediliyor.

Yapılan değişiklikle, Türk lirası payı oranı yüzde 60’tan yüzde 57’ye düşürüldü. Ayrıca, Türk lirası payı yüzde 57,00’nin altına düşecek bankalara hedefe tekrar ulaşabilmeleri için ilave dört hafta süre tanınacak.

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Merkez Bankası

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