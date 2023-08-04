Merkez Bankası’ndan enflasyon açıklaması: Dolar, vergi, akaryakıt…

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) dün Temmuz 2023 enflasyon verisini duyurdu. Beklentilerle uyumlu gelen Temmuz enflasyonu aylık bazda yüzde 9,49 seviyesinde gerçekleşirken, yıllık enflasyon ise 9,62 puanlık artışla yüzde 47,83 oldu. Enflasyon verisi sonrası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Temmuz ayı fiyat gelişmeleri raporunu yayımladı.

Raporda, "Bu gelişmede, vergi ile yönetilen-yönlendirilen kalemlerdeki fiyat artışları yanında, Türk lirasındaki değer kaybı ve ücret artışları etkili olmuştur. Bu dönemde yıllık enflasyon ana grupların tamamında artmıştı" ifadesi yer aldı.

ENFLASYONDA İTİCİ GÜÇ VERGİ, AKARYAKIT VE DÖVİZ

Aylık bazda incelendiğinde, enerji başta olmak üzere alt gruplar genelinde yüksek artışlar kaydedildiği saptaması yer aldı. Rapora göre, enerji grubu fiyatlarındaki artışı vergi ayarlamalarının yanı sıra döviz kuru ve uluslararası petrol fiyatlarındaki gelişmelerin etkisiyle yükselen akaryakıt kalemi sürükledi. Temel mal grubu enflasyonunda kur geçişkenliği yüksek ve hızlı olan dayanıklı tüketim malları belirleyici olmaya devam etti.

HİZMET GRUBUNDAKİ ARTIŞ BELİRGİN ÖLÇÜDE GÜÇLENDİ

Hizmet grubu fiyatlarındaki aylık artış alt gruplar geneline yayılarak önceki aya kıyasla belirgin ölçüde güçlendi. Gıda fiyatları, mevsimsel ortalamasının aksine yükseliş kaydeden taze meyve ve sebze grubu öncülüğünde önceki aya kıyasla önemli ölçüde yükseldi. Üretici fiyatları bir önceki ayın ardından bu dönemde de yüksek bir aylık artış kaydetti.



