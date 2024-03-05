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Merkez Bankası'ndan enflasyon değerlendirmesi: Dikkat çeken gıda ve hizmet grubu detayı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
05.03.2024 10:40
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklentilerin üzerinde gelen şubat ayı enflasyonunu değerlendirdi. Değerlendirmedeki gıda ve hizmet grubu vurgusu dikkat çekti.

Merkez Bankası'ndan enflasyon değerlendirmesi: Dikkat çeken gıda ve hizmet grubu detayı

TÜİK, dün şubat ayı enflasyon verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, enflasyon rakamları Şubat ayında aylık bazda yüzde 4,53 , yıllık bazda ise yüzde 67,07 arttı. Böylece yıllık enflasyonda 15 ayın zirvesi görüldü. Merkez Bankası'ndan yapılan değerlendirmede hizmet grubuna dikkat çekildi.

TCMB, Şubat ayına ilişkin "Aylık Fiyat Gelişmeleri" raporunu yayımladı. Raporda özet olarak şunlar kaydedildi:

"Gıda grubu aylık fiyat artışı genele yayılarak güçlenmiş, doğrudan etkilerinin yanı sıra yemek hizmetleri kanalıyla dolaylı olarak da manşet enflasyonu olumsuz etkilemeye devam etmiştir.

Enerji grubu aylık fiyat artışının ana belirleyicisi Kızıldeniz’deki jeopolitik gelişmelerle yükselen petrol fiyatları ile Türk Lirasının seyrini takiben akaryakıt kalemi olmuştur.

"ÜCRET AYARLAMALARININ YANSIMALARI SÜRMÜŞ"

Ücret ayarlamalarının ve geriye doğru endeksleme eğiliminin devam eden yansımalarıyla hizmet grubunda genele yayılan fiyat artışları sürmüş, aylık hizmet enflasyonu bir önceki aya kıyasla önemli ölçüde zayıflamakla birlikte yüksek seyretmiştir. Hizmet grubunda, kira ve lokanta-otel fiyatlarında güçlü aylık artış eğilimi devam ederken, bu dönemde eğitim ve haberleşme hizmetleri de fiyat artışları ile dikkat çekmiştir.

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"YILLIK ÜRETİCİ ENFLASYONU ARTIŞ GÖSTERMİŞ"

Temel mal grubu aylık enflasyonu şubat ayında zayıflamış, finansal koşullara duyarlılığı yüksek olan dayanıklı mallar başta olmak üzere bu grupta fiyatlar ılımlı bir şekilde yükselmiştir. Aylık üretici enflasyonu şubat ayında bir miktar yavaşlarken, yıllık üretici enflasyonu artış kaydetmiştir.

Ana sanayi gruplarına göre incelendiğinde, enerji dışında kalan gruplarda aylık enflasyonun yüksek seyrettiği gözlenmiştir. Bu görünüm altında, mevsimsellikten arındırılmış verilerle aylık artış oranları B ve C göstergelerinde zayıflamakla birlikte yüksek seyretmiş, göstergelerin yıllık enflasyonları artış sergilemiştir."


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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Merkez Bankası değerlendirme gıda hizmet
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