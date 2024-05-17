FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Merkez Bankası'ndan iki depo ihalesi: Faiz oranları belli oldu

Merkez Bankası'ndan iki depo ihalesi: Faiz oranları belli oldu

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
17.05.2024 13:52
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, 21 Mayıs ve 24 Mayıs vadeli 2 ayrı TL depo alım ihalesi açtı. 24 Mayıs'taki ihalede, minimum faiz oranı yüzde 49,95, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı ise yüzde 50 olarak ilan edildi.

Merkez Bankası'ndan iki depo ihalesi: Faiz oranları belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 100 milyar liralık 24 Mayıs vadeli ve 150 milyar liralık 21 Mayıs vadeli 2 ayrı TL depo alım ihalesinde teklif tutarı sırasıyla 74 milyar lira ve 154 milyar 966 milyon lira oldu.

TCMB'nin 24 Mayıs vadeli TL depo alım ihalesinde gerçekleşme 74 milyar lira olurken, ihaleye 74 milyar liralık teklif geldi.

Bankanın 21 Mayıs vadeli TL depo alım ihalesinde ise gerçekleşme 154 milyar 966 milyon lira, ihaleye gelen teklif tutarı 154 milyar 966 milyon lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 49,90, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı ise yüzde 49,98 olarak ilan edildi.

(AA)

Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsadan yeni rekor!Borsadan yeni rekor!
Emeklilerle ilgili yeni çalışma: "Yaz döneminde 1 ay ücretsiz" Emeklilerle ilgili yeni çalışma: "Yaz döneminde 1 ay ücretsiz"
Menüsüne o ibareyi eklemedi, binlerce lira ceza kesildi! Menüsüne o ibareyi eklemedi, binlerce lira ceza kesildi!
Anahtar Kelimeler:
faiz Merkez Bankası depo
En Çok Okunan Haberler
Diyanet'ten Audi A8 açıklaması: İade edildi... Yeni kararları duyurdular

Diyanet'ten Audi A8 açıklaması: İade edildi... Yeni kararları duyurdular

7 gün boyunca sadece su içti! Bakın sonuç ne oldu

7 gün boyunca sadece su içti! Bakın sonuç ne oldu

SON DAKİKA: Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini

SON DAKİKA: Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini

Merkez Bankası anketi hesapları değiştirdi! Zamda ve en düşük aylıklarda tablo ortaya çıktı!

Merkez Bankası anketi hesapları değiştirdi! Zamda ve en düşük aylıklarda tablo ortaya çıktı!

Kamuda yeni dönem başladı! Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte alınan kararlar

Kamuda yeni dönem başladı! Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte alınan kararlar

Emeklilerle ilgili yeni çalışma: "Yaz döneminde 1 ay ücretsiz"

Emeklilerle ilgili yeni çalışma: "Yaz döneminde 1 ay ücretsiz"

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Sepet indirimleri başladı! Şimdi alın, kaliteyi uygun fiyata yakalayın

Sepet indirimleri başladı! Şimdi alın, kaliteyi uygun fiyata yakalayın

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.