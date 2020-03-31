Merkez Bankası'ndan koronavirüse karşı ilave tedbirler

Merkez Bankası, mal ve hizmet ihracatçısı firmaların finansmana erişimlerini kolaylaştırmak ve istihdam sürekliliğini desteklemek amacıyla TL cinsi ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredisi kullandırılmasına karar verildiğini açıkladı.

Krediler için toplam 60 milyar TL limit belirlenirken, bu limitin 20 milyar lirası Türk Eximbank, 30 milyar lirası kamu bankaları, 10 milyar lirası ise diğer bankalar aracılığıyla yapılacak kredi kullanımlarına tahsis edildi.

TCMB, Eximbank dışındaki bankalar aracılığı ile kullandırılacak kredilerin asgari yüzde 70’inin KOBİ’lere tahsis edileceğini duyurdu. Firma bazında azami kredi tutarları, KOBİ’ler için 25 milyon Türk lirası, diğer firmalar için ise 50 milyon Türk lirası olarak belirlendi.

İşte yeni tedbirler ve ayrıntıları

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada koronavirüsün olumsuz etkilerine karşı alınan yeni tedbirler şöyle sıralandı:

"Koronavirüs (Covid-19) salgınının küresel çapta yarattığı belirsizliğin Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması amacıyla alınan tedbirler 17 Mart 2020 tarihinde kamuoyuna duyurulmuştu. Aynı amaç doğrultusunda