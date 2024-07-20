Merkez Bankası'ndan kredi kararı! 'Sıkı para politikası duruşunu destekleyici adımlar atılmıştır'

Merkez Bankası'nın aldığı kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre yabancı para krediler için yüzde 2 olan aylık büyüme sınırının yüzde 1,5’e indirilmesine karar verildi. Açıklamada sıkı para politikası vurgusu yapıldı.

TCMB'DEN KREDİ AÇIKLAMASI

TCMB, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, sıkı para politikası duruşunu destekleyici adımlar atmıştır. Bu doğrultuda kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık uygulamasında değişiklikler yapılarak dezenflasyon patikası ile kredi büyümesinin uyumlu seyri ve Türk lirası kredilerin payının korunması amaçlanmıştır. Bu kapsamda;

Yabancı para krediler için yüzde 2 olan aylık büyüme sınırının yüzde 1,5’e indirilmesine,

Türk lirası kredilerde yüzde 2 olan aylık büyüme sınırlarının sabit tutulmasına karar verilmiştir.

Ek olarak yatırım kredilerine sağlanan istisnanın kapsamı genişletilerek; uluslararası kalkınma finansmanı kuruluşlarından sağlanan kaynaklar kapsamında kullandırılan yatırım kredilerinin Türk lirası ve yabancı para kredi büyüme sınırlarından muaf tutulmasına karar verilmiştir."