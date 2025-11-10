FİNANS

Merkez Bankası'ndan kritik karar! 3 ödeme kuruluşunun lisansını iptal etti

Merkez Bankası, ödeme hizmetleri ve elektronik para sektöründe faaliyet gösteren Pay Fix, İninal ve Aypara'nın faaliyet izinlerini iptal etti. Karar, 6 Kasım 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan tebliğlerle kamuoyuna duyuruldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), üç ödeme kuruluşunun faaliyet iznini iptal etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), üç ödeme kuruluşunun faaliyet iznini iptal etti.

ÜÇ ŞİRKETİN FAALİYETLERİ SONLANDIRILDI

Resmî Gazete'de yayımlanan Merkez Bankası tebliğlerine göre, Pay Fix, İninal ve Aypara'nın faaliyet izinleri, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun'un ilgili maddeleri uyarınca sonlandırıldı.

TCMB'nin 6 Kasım 2025 tarihinde aldığı kararlara göre, iptal gerekçesi olarak Kanun'un 16'ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (e) bentleri gösterildi. Kararın ardından söz konusu kuruluşlar, ilgili kanun kapsamında ödeme ve elektronik para hizmeti sunamayacak.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Merkez Bankası iptal lisans
