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Merkez Bankası'ndan kritik 'Türk lirası' adımı: İhaleye açılıyor!

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
02.08.2024 09:35
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Merkez Bankası, piyasada dolaşımda olan fazla Türk Lirasını azaltabilmek için harekete geçti. TCMB’nin aldığı karara göre, sterilizasyon araçlarına gün içerisinde ek TL depo alım ihalesi açılacak.

Merkez Bankası'ndan kritik 'Türk lirası' adımı: İhaleye açılıyor!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasadaki fazla Türk Lirası'nın azaltılmasına yönelik adım attı. Piyasalarda fazla likidite ve gecelik faizler yakından takip edilmeye devam ederken, TCMB, sterilizasyon araçlarına gün içi ek TL depo alım ihaleleri ekledi.
TCMB aldığı kararı bankalara yazı göndererek duyurdu. Yazıda, "Sterilizasyon araçlarının çeşitlendirilerek etkin şekilde kullanılması amacıyla 11.00-11.30 saatleri arasında düzenlenen TL depo alım ihalelerine ek olarak, gerekli görülen durumlarda gün içerisinde ek TL depo alım ihalesi açılabilmesine" karar verildiğini bildirdi.

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GECELİK FAİZ YÜZDE 50 SEVİYESİNE ÇIKTI

Fazla likidite dün itibarıyla 220 milyar TL civarındaydı. Gecelik faiz ise dün yüzde 47,02 ile faiz koridorunun alt bandına geldi.
Temmuz ayında bir hafta boyunca politika faizinin altına kalan gecelik faiz, depo ihalelerinin desteğiyle yeniden yüzde 50 seviyesinin üzerine çıktı ancak kalıcı olamadı.

Piyasalarda süreç yakından takip edilirken, TCMB'nin yeni adımı, gecelik faizlerin koridorun alt bandına yaklaşmasından kaynaklandığı düşünülüyor.

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SATIŞ YÖNLÜ İHALELERE BAŞLAMIŞTI

Mart ayında faiz koridorunun alt bandı yüzde 47, üst bandı yüzde 53 olarak belirlenmişti.
Geçen hafta da Merkez Bankası, döviz alımı içeren Türk Lirası swap işlemlerini tersine çevirerek ve satış yönlü ihalelere başlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Türk lirası Merkez Bankası
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