Merkez Bankası'ndan ödeme hizmetlerinde kolaylık! Karekod dönemi başlıyor...

Ödeme hizmeti kapsamına giren ve karekod kullanılarak yapılan ödeme işlemlerini kapsayan yönetmelik, 4 bölümden oluşuyor.

Yönetmeliğin ilk bölümünde amaç, kapsam, dayanak ve tanımlara yer verilirken, diğer bölüm başlıkları altında sırasıyla "TR Karekod ve Karekod Yönlendirme Sistemi", "TR Karekod işlemlerinde ödeme hizmeti sağlayıcısı ile işletmelerin sorumlulukları" ve "Yabancılık unsuru içeren işlemler ve geçici hükümler" ele alınıyor.

Yönetmeliğe göre, ödeme hizmeti kapsamına giren ve karekod kullanılarak yapılan her ödeme işleminde, TR Karekod kullanılacak.

TCMB, TR Karekod kullanılarak gerçekleştirilebilecek ödeme işlemlerine üst sınır getirebilecek. TCMB ayrıca, ödeme hizmeti sağlayıcıları, TR Karekod işlemlerinin gerçekleştirildiği sistem işleticileri, iş yerleri, dış hizmet sağlayıcıları gibi faaliyetleri karekod ile ödeme yapılmasıyla ilgili taraflardan gerekli bilgi ve belgeleri istemeye ve ihtiyaç halinde yerinde inceleme yapmaya yetkili olacak.

TR Karekod, karekod üretici koduna sahip ödeme hizmeti sağlayıcısı ve TCMB tarafından uygun görülen ödeme sistemi işleticisi tarafından üretilecek.