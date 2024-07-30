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Merkez Bankası'ndan peş peşe açıklamalar gelmişti! Goldman Sachs Türkiye tahmini açıkladı: Eylülde...

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
30.07.2024 11:17
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Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ve Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay faiz indirimine dair peş peşe değerlendirmelerini paylaşırken Goldman Sachs Yönetici Direktörü ve Orta ve Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (CEEMEA) Araştırma Eş Başkanı Clemens Grafe de Türkiye için beklentilerini açıkladı. Goldman yetkilisi, "TCMB'den eylülde faiz indirim beklentimiz devam ediyor" dedi.

Merkez Bankası'ndan peş peşe açıklamalar gelmişti! Goldman Sachs Türkiye tahmini açıkladı: Eylülde...

Haziran ayı enflasyonunda yaşanan düşüş sonrası gözler Merkez Bankası'na çevrilmiş ve bankanın faiz indirimine gidebileceğine dair haberler gündeme gelmişti. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan faiz indirimine temkinli yaklaşırken Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay yakın zamanda faiz indirimi planları olmadığını kaydetmişti. Dünyaca ünlü banka Goldman Sachs'ın Clemens Grafe, yetkilisi, "Eylül ayında 100 baz puanlık ilk faiz indirimini öngörüyoruz ve bunu dördüncü çeyrekte 900 baz puanlık indirim izleyebilir. Ancak, indirim döngüsünün eylülde başlatılması, o zamana kadar hanehalkı enflasyon beklentilerinin önemli ölçüde düşmesine bağlı." dedi.

"ENFLASYONUN YÜZDE 44'E İNMESİNİ BEKLİYORUZ"

HrafeBiz ekonomistler bunun olası olduğunu düşünüyoruz ancak doğal olarak başkalarının düşüncelerinin nasıl evrileceğini tahmin etmek zor. Eylül ayında yıllık bazda enflasyonun %44'e inmesini bekliyoruz ve dolayısıyla basit %50'lik ve yıllık bileşik %64'lük bir politika faiziyle reel faiz oranları çok yüksek olacak." dedi.
Bu görüşe ilişkin riskin çoğunlukla Türk halkının enflasyon beklentileriyle ve TCMB indirimlere başladığında mevduat tabanında bir miktar yeniden dolarizasyon riskiyle ilgili olduğunu düşünüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"FAİZ İNDİRİMİ TAHMİNİNİ DEĞİŞTİRMEYİ DÜŞÜNMÜYORUZ"

Ekonomim'e konuşan Grafe şunları kaydetti:

"Evet, Akçay’ın her zamanki gibi çok mantıklı olan yorumlarını okudum. Faiz indirimi tahminimiz gerçekten de eylül ayına kadar enflasyon beklentilerinin yeterince ayarlanmış olmasına bağlı. Ancak hayır, bu aşamada tahminimizi değiştirmeyi düşünmüyoruz.

Ne yazık ki geçen yılın son çeyreğinde kaydedilen ilerleme, beklentiler bir kez daha yerinden oynatıldığı için 2024’ün birinci çeyreğinde kısmen boşa çıktı. Ocak ayında asgari ücrette yapılan büyük artış, yıl ortasında daha fazla artışın takip edeceği beklentisinin oluşmasıyla yanlış yorumlandı ve pek çok kişi yerel seçimlerden sonra TL'nin genel seçim sonrası dinamiklere benzer şekilde değer kaybedeceğine inanıyordu. Bu, politika yapıcıların stratejiye bağlı kalmasına ve aslında TCMB'nin yerel seçimlerden önce faiz oranlarını daha da artırarak sinyali güçlendirmesine rağmen gerçekleşti.

Türk halkının şüpheciliği anlaşılabilir ancak bu talihsiz bir durum. Enflasyonu düşürmek için gereken maliyet, yani fedakarlık oranı, politika yapıcıların rehberliğine inanma konusunda daha isteksiz haneler ve şirketler arttıkça yükseliyor. Sorunuza yanıt olarak, hükümetin ve TCMB’nin gerekli zemini hazırladığını düşünüyoruz ancak enflasyonu istikrara kavuşturmada önümüzdeki iki çeyrek dönemin kritik olacağına inanıyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Goldman Sachs Merkez Bankası faiz indirimi
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