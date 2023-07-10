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  4. Merkez Bankası'ndan peş peşe hamle! 1,5 kat olarak hesaplanacağını duyurdu: 3 aydan uzun vadeli Kur Korumalı Mevduat hesapları...

Merkez Bankası'ndan peş peşe hamle! 1,5 kat olarak hesaplanacağını duyurdu: 3 aydan uzun vadeli Kur Korumalı Mevduat hesapları...

10.07.2023 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TCMB, Menkul Kıymet Tesisine İlişkin Uygulama Talimatı’nda değişikliğe giderek menkul kıymet tesisinde üç aydan uzun vadeli kur koruması TL mevduata geçişlerin TL mevduat hesaplamasında 1,5 kat olarak hesaplanacağını duyurdu.

Merkez Bankası'ndan peş peşe hamle! 1,5 kat olarak hesaplanacağını duyurdu: 3 aydan uzun vadeli Kur Korumalı Mevduat hesapları...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Menkul Kıymet Tesisine İlişkin Uygulama Talimatı’nda değişikliğe gitti. Buna göre menkul kıymet tesisinde üç aydan uzun vadeli kur korumasız TL mevduata geçişlerin TL mevduat hesaplamasında 1,5 kat olarak hesaplanacağı belirtildi.

TCMB daha önce son düzenlemeleri içeren talimatta bankaların bilançolarında uygulanan TL dönüşüm oranı sınırının yüzde 60’tan yüzde 57’ye çekildiği belirtilmişti.

Banka sonrasında aynı TL ağırlığının zorunlu karşılıklı için de aynı seviyeye çekildiğini duyurmuştu. Bununla birlikte oranı tutturamayan bankalar için yüzde 10 olan menkul kıymet tesis oranı da yüzde 5’e indirilmişti.

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