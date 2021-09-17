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Merkez Bankası'ndan reeskont kredisi kullanım ve geri ödeme koşullarında değişiklik

17.09.2021 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredisi için limitin 30 milyar dolara çıkarıldığını, daha önce 240 gün olarak uygulanan kredilerin azami vadesi 180 güne güncellendiğini bildirdi. Değişiklikler 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak.

Merkez Bankası'ndan reeskont kredisi kullanım ve geri ödeme koşullarında değişiklik

TCMB'den yapılan duyuruya göre, 1 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredileri kullanım ve geri ödeme koşullarında değişiklikler yapıldı.

Değişiklikler kapsamında, toplam reeskont kredisi limiti 30 milyar dolara yükseltilirken, bu limitin 20 milyar doları Türk Eximbank, 10 milyar doları diğer bankalar aracılığıyla kullandırılacak kredilere tahsis edildi. Öte yandan toplam limitin 5 milyar dolar karşılığı Türk lirası reeskont kredisi olarak da kullanılabilmesi imkanı getirildi.

Son üç yıldaki ya da son yıldaki ihracat tutarı ithalat tutarından en az yüzde 10 fazla olan net ihracatçı firmalara verilecek olan krediler, yalnızca belirlenen Türk lirası cinsi harcama alanlarında kullanılabilecek. Kredilerin geri ödemeleri ise sadece ihracat bedelleriyle yapılacak.

VADE 180 GÜNE GÜNCELLENDİ

Daha önce 240 gün olarak uygulanan kredilerin azami vadesi 180 güne güncellendi. Yeni pazarlara yapılan ihracat, yüksek teknolojili ürün ihracatı ve döviz kazandırıcı hizmetlerin finansmanı amacıyla kullanılan kredilerin azami vadesi ise 360 gün olarak uygulanmaya devam edecek.

Aracı bankaların kredilere uygulayabileceği azami komisyon oranı 100 baz puan olarak uygulanacak. Firmaların Merkez Bankasına ilave ihracat bedeli satış taahhüdünde bulunması halinde kullanılan krediye uygulanacak faiz oranından indirim yapılacak.

REESKONT KREDİSİ NEDİR?

Mal ve döviz kazandırıcı hizmet ihracatında bulunan firmalar için uygun maliyetli finansman sağlanması amacıyla, T.C Merkez Bankası ile işbirliği içerisindeki bankalara tanınan limit çerçevesinde kullandırılan TL/Döviz Kredisi programıdır. İhracata yönelik mal üreten imalatçılar, döviz kazandırıcı hizmet ihracı yapan firmalar ve tüm ihracatçılar bu programdan yararlanabilir.

AA

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