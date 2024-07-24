Merkez Bankası'ndan Suudi Arabistan kararı! Sonlandırıldı

Swapları azaltarak parasal aktarım mekanizmasını daha doğrudan bir yapıya ulaştırmayı hedefleyen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervlerdeki üçüncü ülkelerin varlıklarını da oyundan çıkarıyor.

Rezerv yönetimi kapsamında dış yükümlülüklerinin azaltılması amacıyla uluslararası depo alım işlemlerini gözden geçirdiğini belirten TCMB bu kapsamda, 2023 yılında Saudi Fund for Development ile gerçekleştirilen 5 milyar dolar tutarındaki depo alım işleminin karşılıklı mutabakat ile sonlandırıldığını söyledi.

TCMB'den yapılan açıklamaya göre, son dönemde depo bakiyelerinin azaltılması yoluyla dış yükümlülüklerde yaklaşık 7 milyar dolar karşılığı iyileşme sağlandı.