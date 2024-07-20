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Merkez Bankası'ndan Türk lirası mevduatı destekleyecek bir adım daha! Faiz oranı değişti, bankalara komisyon ödemesi yapılmayacak!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
20.07.2024 08:30
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TCMB'den Türk lirası mevduatı destekleyecek YUVAM adımı geldi. KKM hesaplarında olduğu gibi YUVAM hesapları için de faiz oranı alt sınırı, politika faizi indirildi, vadelere göre ilave getiri oranları 2'şer puan düşürüldü. Merkez Bankasınca YUVAM hesapları için bankalara artık herhangi bir komisyon ödemesi yapılmayacak.

Merkez Bankası'ndan Türk lirası mevduatı destekleyecek bir adım daha! Faiz oranı değişti, bankalara komisyon ödemesi yapılmayacak!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası (TL) mevduata geçişin desteklenmesine yönelik adımlarına YUVAM hesaplarına ilişkin düzenleme ile devam etti. KKM hesaplarında olduğu gibi YUVAM hesapları için de faiz oranı alt sınırı, politika faizinin yüzde 70'ine indirilirken, vadelere göre ilave getiri oranları 2'şer puan düşürüldü. YUVAM hesapları, sadece yurt dışından transfer yoluyla ya da yurt dışından efektif olarak geldiğini tevsik eden bir belge karşılığında açılabilecek.

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FAİZ ORANI İNDİRİLDİ

TCMB'nin, "Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) Hesapları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında olduğu gibi YUVAM hesapları için de faiz oranı alt sınırı, politika faizinin yüzde 70'ine indirildi. Ayrıca, vadelere göre ilave getiri oranları 2'şer puan azaltılarak 3, 6, 12 ve 24 ay vadeli hesaplar için sırasıyla yüzde 1, yüzde 2, yüzde 3 ve yüzde 4 olarak belirlendi.

Yeni düzenlemeye göre, YUVAM hesapları, sadece yurt dışından transfer yoluyla ya da yurt dışından efektif olarak geldiğini tevsik eden bir belge karşılığında açılabilecek.

BANKALARA ARTIK KOMİSYON ÖDEMESİ YAPILMAYACAK

Merkez Bankasınca YUVAM hesapları için bankalara artık herhangi bir komisyon ödemesi yapılmayacak. Değişiklikler, 22 Temmuz Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak.

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