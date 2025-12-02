FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık düzenlemesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), zorunlu karşılık düzenlemesinde sadeleşme kapsamında bazı değişiklikler yaptı.

Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık düzenlemesi

Buna göre yurt dışından doğrudan temin edilen uzun vadeli yabancı para yükümlülüklerdeki artış tutarına yıl sonuna kadar yüzde 0 oranında zorunlu karşılık uygulanmasına ilişkin geçici uygulamanın süresi uzatılmayacak.

Aynı zamanda döviz tevdiat hesabı ile altın mevduat hesapları arasındaki zorunlu karşılık oran farklılıkları giderildi. Uzun vadeli yabancı para mevduat dışı yükümlülüklerin zorunlu karşılık oranları düşürüldü.

Ayrıca 2022 yılında zorunlu karşılığa tabi yükümlülükler kapsamına alınan finansman şirketlerinin yurt içi bankalara olan yükümlülükleri, tekrar kapsam dışına çıkarıldı.

Merkez Bankası ndan zorunlu karşılık düzenlemesi 1

1 YIL DAHA UZATILDI

Aynı tebliğ değişikliği kapsamında kredi büyümesi sınırlaması uygulamasının süresi 1 yıl daha uzatıldı.

Sadeleşme kapsamında vadesiz ve 1 aya kadar vadeli döviz mevduat/katılım fonunda oran, yüzde 32'den yüzde 30'a düşürülürken daha uzun vadeli döviz mevduat/katılım fonunda daha önce yüzde 22-28 olan oran, yüzde 26 olarak güncellendi.

Merkez Bankası ndan zorunlu karşılık düzenlemesi 2

Vadesiz ve 1 aya kadar vadeli kıymetli maden depo hesaplarında oran, yüzde 28'den yüzde 30'a çıkarılırken daha uzun vadeli kıymetli maden depo hesaplarında daha önce yüzde 24-28 olan oran, yüzde 26 olarak güncellendi.

1 yıla kadar vadeli yabancı para yükümlülüklerde oran, yüzde 21'de sabit bırakılırken oranlar, 2 yıla kadar vadeli yabancı para yükümlülüklerde yüzde 16'dan yüzde 10'a, 3 yıla kadar vadeli yabancı para yükümlülüklerde yüzde 11'den yüzde 8'e, 5 yıla kadar vadeli yabancı para yükümlülüklerde yüzde 7'den yüzde 3'e, 5 yıldan uzun vadeli yabancı para yükümlülüklerde yüzde 5'ten yüzde 0'a düşürüldü.Kaynak: AA   |   Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Asgari ücret için masada hangi oran var? Uzmanlar rakam verdi (26 bin, 27 bin, 28 bin, 30 bin)Asgari ücret için masada hangi oran var? Uzmanlar rakam verdi (26 bin, 27 bin, 28 bin, 30 bin)
Aday sürücülerin belgesi artık iptal edilemeyecekAday sürücülerin belgesi artık iptal edilemeyecek

Anahtar Kelimeler:
Merkez Bankası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trafik cezası yazdığı kişiyi öğrenince pişman oldu, cezayı kendi cebinden ödedi

Trafik cezası yazdığı kişiyi öğrenince pişman oldu, cezayı kendi cebinden ödedi

Avrupa alarm verdi! Askerler de harekete geçti

Avrupa alarm verdi! Askerler de harekete geçti

Kadıköy'de eşitlik bozulmadı!

Kadıköy'de eşitlik bozulmadı!

Günlerdir yoğun bakımdaymış! Üzen haber

Günlerdir yoğun bakımdaymış! Üzen haber

'Gürcistan'a kaçtı' Tezgahta yoğunluk başladı: Rağbet çok

'Gürcistan'a kaçtı' Tezgahta yoğunluk başladı: Rağbet çok

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.