Merkez Bankası ne kadar bağış yaptı? 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasında rekor Merkez Bankası'nda!

Merkez Bankası'nın Türkiye Tek Yürek deprem ortak yayınında yaptığı bağış arama motorlarında araştırılıyor. 'Türkiye Tek Yürek' kampanyası Star TV, ATV, Show TV, Kanal D, FOX TV, TRT ve Kanal 7'de canlı olarak ekrana geldi. 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasında deprem için yapılan bağış rekoru Merkez Bankası'nda. İşte ayrıntılar...

MERKEZ BANKASI NE KADAR BAĞIŞ YAPTI?

Merkez Bankası, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da da hissedilen Kahramanmaraş depreminden etkilenen depremzedeler için 30 milyar TL bağış yaptı.

TÜRKİYE TEK YÜREK DEPREM YAYININDA NE KADAR TOPLANDI?

Türkiye Tek Yürek deprem yayınında 115 milyar 146 milyon 528 bin TL bağış toplandı.

Yapılan açıklamaya göre 9 milyon 10 bin adet SMS bağışı da gerçekleştirildi.

