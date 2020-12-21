Merkez Bankası ne yapacak? İşte ekonomist görüşleri

Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin faiz kararı anketine katılan ekonomistler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın sıkılaşma adımlarına devam edeceğini öngördü.

Ankete katılan 21 kurumun medyan beklentisi yılın son toplantısında politika faizinde 150 baz puan faiz artışı olacağı yönünde.

En düşük beklentiyi paylaşan kurum faizin 75 baz puan artışla yüzde 15.75, en yüksek beklentiyi paylaşan kurum 200 baz puan artışla yüzde 17’ye yükselmesini bekliyor.

Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Naci Ağbal'ın ilk toplantısında 2 yılın en sert faiz artışı yapılmış ve politika faizi 475 baz puan artışla yüzde 15'e çıkarılmıştı. Banka tüm fonlamanın haftalık repodan yapılmasına karar vermiş, karar metninde parasal duruşun sıkılığının kararlıkla sürdürüleceği belirtilmişti.

Faiz kararı Perşembe günü açıklanacak.

