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Merkez Bankası ne zaman faizleri indirecek? Dikkat çeken değerlendirmeler: Kasım ayı işaret edildi

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
19.09.2024 21:53
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Fed'in faiz kararı sonrasında Türkiye'nin faiz konusunda nasıl bir adım atacağı merak ediliyordu. TCMB bugün faizleri sabit tuttu. Bu karar sonrasında HSBC faiz indirimi için 2025'e, Barclays ise Kasım'a işaret etti.

Dünya piyasaları Fed'den gelecek faiz haberini merak ediyordu. Dün alınan kararla birlikte Fed, 50 baz puanlık indirim yaptı. Beklentiler 25 baz puan yönündeydi... Fed'in kararı sonrasında TCMB'nin nasıl bir karar alacağı merak ediliyordu.

Merkez Bankası bugün yaptığı açıklamada faizleri yüzde 50'de sabit tuttu. TCMB'nin bu kararı sonrasında faiz indirimi ne zaman olacak sorusu merak ediliyor.

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HSBC 2025'İ İŞARET ETTİ

BloombergHT'de yer alan habere göre HSBC ve Barclays TCMB’nin faiz kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. HSBC Ekonomisti Melis Metiner konuya ilişkin olarak kaleme aldığı notta bankanın beklentileri doğrultusunda faizi değiştirmeyerek yüzde 50’de tuttuğunu hatırlattı.

Ekonomist, bu yıl faiz değişikliği beklemediklerini, yılın son çeyreğinde faiz indirimine ilişkin risklerin yukarı yönlü olduğunu belirtti.

Enflasyon konusunda politika yapıcıların temkinli söyleminin devam ettiği belirtilen raporda “Hizmet enflasyonunda ve enflasyon beklentilerinde sınırlı iyileşme nedeniyle yıl sonuna kadar politika faizinin bu seviyede kalmasını, gevşeme dögüsünün 2025’te başlamasını bekliyoruz. Bugünkü açıklama, hizmet enflasyonunda son çeyrek verilerinin yakından izleneceğine işaret ediyor. Bu cephedeki belirgin bir iyileşme bankanın indirim döngüsüne beklenenden daha erken başlamasına neden olabilir” değerlendirmesine yer verildi.

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Banka 2025’in ilk çeyreğinde politika faizinin yüzde 42,5’e, ikinci çeyrekte ise yüzde 36,5’e inmesini öngörüyor.

BARCLAYS: "KASIM'DA İNDİRİM BAŞLAYACAK"

Barclays Ekonomisti Ercan Ergüzel de paylaştığı raporda bankanın Kasım ayında faiz indirimlerine başlayacağı tahminini paylaştı.

TCMB’nin güvercin tonda daha dengeli bir açıklama yaptığı belirtilerek “Bu da bankanın yılın son çeyreğinde indirime başlamaya hazırlandığına dair bir sinyal olarak algılanabilir. Daha önce Ocak 2025 olan ilk faiz indirimi tahminimizi 2024’ün Kasım ayına revize ettik. Bankanın 2025’in Ağustos ayına kadar her toplantıda 250’şer baz puan indirim yapmasını ve politika faizini yüzde 25’e çekmesini öngörüyoruz.” değerlendirmesini yaptı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugünkü toplantıda politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda yüzde 50 seviyesinde tuttu. Metinde enflasyon görünümünde yaşanan bozulma durumunda daha önce sıkılaştırma yapılacağı yönündeki mesaj "para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır" şeklinde değiştiği görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
faiz Merkez Bankası
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