Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası dolarda son durum

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini 1 puan düşürerek yüzde 19'dan yüzde 18'e indirdi. Karar öncesi 8.65 civarında seyreden dolar/TL kuru, karar sonrası 8.80 seviyesine çıktı. Dolar/TL kuru şu sıralarda ise 8.77 civarında seyrediyor.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugün Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplandı. Toplantının ardından eylül ayı faiz kararına ilişkin, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19’dan yüzde 18’e indirilmesine karar vermiştir." açıklaması geldi.
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