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Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası dolarda son durum

23.09.2021 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankasının faiz kararı sonrası 8.80 lira seviyelerine çıkan dolar şu sıralarda 8.77 lira seviyelerinden işlem görüyor.

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası dolarda son durum

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini 1 puan düşürerek yüzde 19'dan yüzde 18'e indirdi. Karar öncesi 8.65 civarında seyreden dolar/TL kuru, karar sonrası 8.80 seviyesine çıktı. Dolar/TL kuru şu sıralarda ise 8.77 civarında seyrediyor.

FAİZ KARARI AÇIKLANDI

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugün Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplandı. Toplantının ardından eylül ayı faiz kararına ilişkin, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19’dan yüzde 18’e indirilmesine karar vermiştir." açıklaması geldi.

Son Dakika: Merkez Bankası eylül ayı faiz kararını açıkladı!Son Dakika: Merkez Bankası eylül ayı faiz kararını açıkladı!


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Amerikan Doları TCMB
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