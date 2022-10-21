Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası gözler bankalarda! Ticari kredi faiz oranları...

Merkez Bankası, politika faizinde indirimlere devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (son para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında Merkez Bankası’nın haftalık repo yoluyla bankalara verdiği paradan aldığı faiz olarak tanımlanan politika faizi 150 baz puan indirilerek yüzde 10,5'e çekti. Eylül 2021'de faiz indirimlerine başlamış, politika faizi 4 ayda 5 puan düşürülerek yüzde 19'dan yüzde 14'e çekilmişti.

TİCARİ KREDİ FAİZLERİNDE DÜŞÜŞ EĞİLİMİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verileri üzerinden yapılan hesaplamalara göre 14 Ekim haftasıyla ticari kredilerde faizler 2 yılın en düşük seviyesine gerilerken, bu kredi sınıfında trend büyüme ise 2,5 ayın zirvesine çıktı.

Bu dönemde ticari kredi faizleri yıllık bazda yüzde 18,7 seviyesine geriledi. Kredi büyümesi ise yüzde 24,6'ya çıktı.

BDDK tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 14 Ekim itibarıyla 41,63 milyar lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 6,85 trilyon liradan 6,88 trilyon liraya çıktı. (Bloomberg HT)

