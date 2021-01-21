Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? Analistler faiz kararı beklentilerini paylaştı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, göreve geldiğinden bu yana sıkılaşma yönünde hızlı adımlar atmasıyla adından söz ettirmişti. Ağbal'ın yönetimindeki Merkez Bankası'nın Ocak toplantısını pas geçmesi bekleniyor. Son enflasyon verisi ekonomistlerin beklentilerinin üzerinde gelse de son toplantıdan bu yana Türk Lirası tarafında istikrarlı bir seyir izlendi. Bu süreçte Merkez Bankası faiz kararı ne olacak araştırılırken bir yandan da ekonomistlerin Merkez Bankası faiz kararı beklentileri araştırılıyor. İşte analistlerin faiz kararı tahminleri...
Ekonomistler TCMB’nin bu toplantıyı pas geçeceği görüşünde
Ekonomistler, Ağbal'ın göreve gelir gelmez başlattığı sıkılaşma döngüsünün Ocak toplantısında duracağını öngördü.
Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin 22 kurumun katılımyla düzenlediği ankette medyan beklenti 21 Ocak'taki toplantıda politika faizinin değiştirilmeyeceği yönünde oldu.
Ankette 3 kurum politika faizinin 50 baz puan artırımla yüzde 17,5 seviyesine, 5 kurum ise 100 baz puan artırımla yüzde 18 seviyesine çıkarılacağını öngördü.
Yabancı ekonomistler de TCMB'nin bu toplantı da faizi sabit tutacağı görüşünde.
Commerzbank Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Tatha Ghose, Merkez Bankası'nın faizlerde değişiklik yapmasını beklemediğini söyledi.
Rabobank Gelişen Piyasalar Kıdemli Kur Stratejisti Piotr Matys, en olağan senaryonun politika faizinin yüzde 17'de sabit bırakılması olduğunu ancak ılımlı bir faiz artırma ihtimalinin de tamamen dışarıda bırakılamayacağını belirtti.
Morgan Stanley ekonomistleri, 21 Ocak’taki Para Politikası Kurulu toplantısında 100 baz puanlık artırıma gidilmesini bekliyor
Bankanın Georgi Deyanov, Andrea Masia, Alina Slyusarchuk imzalı raporunda, faiz artırım beklentisine gerekçe olarak aralık ayında çekirdek enflasyon ve kasım ayında üretici fiyatlarında yaşanan yükseliş gösterildi.
Yakın zamanda asgari ücret zammının da desteğiyle enflasyonun yüzde 15.6 ile Nisan ayında tepe noktasına ulaşana kadar yükseleceği yönünde beklenti açıkladıklarının altını çizen ekonomistler, TCMB’nin enflasyon tahminini yükseltmesini ve bu nedenle sıkılaştırmanın sürmesini bekliyor.
Raporda “Böylece Merkez Bankası reel faiz oranını yeniden yüzde 3’e getirecektir ki bunun enflasyon beklentileri üzerinde olumlu bir etkisi olacaktır.” ifadesi yer aldı.
Enflasyonda beklentilerin üzerindeki seyir Aralık ayında da devam etti.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Aralık ayında tüketici fiyat endeksi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,6, bir önceki aya göre yüzde 1,25 arttı.
Ekonomistlerin beklentisi yüzde 14,2 olmuştu.
Aralık'ta üretici fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 25,15, aylık bazda ise yüzde 2,36 arttı. Verilere göre çekirdek enflasyon Aralık'ta yüzde 14,30 olarak kaydedildi.Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 28,12 ile çeşitli mal ve hizmet gruplarında oldu. Onu yüzde 21,12 ile ulaştırma grubu, yüzde 20,61 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubu izledi.
Aylık bazda en yüksek artış ise yüzde 3,46 ile ev eşyası grubunda yaşandı. Ev eşyasını yüzde 2,64 ile ulaştırma, yüzde 2,53 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubu takip etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise yüksek faiz konusundaki itirazlarını sürdürdü. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu yönetim kurulu üyeleriyle biraraya geldiği toplantıda Erdoğan "Fiyat istikrarı temel hedefimiz. Enflasyonu yüzde 30'lar civarından tek hanelere düşürdük. Yüksek faize karşıyım, bunları yaşadıklarımızdan çıkararak söylüyorum. Bankalar karlarına bakıyor, faiz yükü yatırımcıyı eziyor. Bize yatırım, istihdam, üretim ve ihracat lazım" diye konuşmuştu.
Erdoğan faiz konusunda şu açıklamaları yapmıştı: "Şu anda karşımda ağırlıklı yatırımcılarımız var, girişimcilerimiz var, birçoklarınız faiz yükü altında nasıl ezildiğini biliyorum. Bu bankaların sizi nasıl sömürdüğünü biliyorum. Yeri geldiği zaman Türkiye’yi bir faiz cenneti haline getirmekten bahsediyoruz, öbür taraftan bankalarımız, gerek kamu, gerek özel sektör ne kadar kar etmişler bunu konuşuyorlar. Tamam da sen ne kadar yatırımcı kazanırdın bu ülkeye bir de bunu söylesene. Bana yatırım lazım, istihdam lazım, üretim lazım, ihracat lazım. Eğer bu dört başlık yoksa hiçbir şey yok.
Şu anda dünyaya bakalım ABD’de faiz oranı ne? Japonya’ya bakalım ne? Eksi. Gelelim Avrupa’ya; bir-iki. İsrail, eksi. Bütün bunlar apaçık ortadayken, biz yüksek faizlerle övünüyoruz ya. İnandığım bir şey var; yüksek faizle bir yere varamayız. Borcu yüksek faizle kendimize dışarıdan imkan sağlamakla değil, kendi kaynaklarımızla bunu nasıl öderiz bunun çalışmasını yapacağız, bunun başka çıkışı olmaz. Asıl iş faizi düşürmek suretiyle enflasyonu aşağı çekmektir”
Kasım ayında göreve gelen Naci Ağbal'ın ilk toplantısında politika faizini 4,75 puan, ikinci toplantısında da 2 puan yükselterek yüzde 17 seviyesine kadar çıkarmıştı.
Açıklamalarında fiyat istikrarına vurgu yapan Ağbal, son olarak Aralık toplantısından bir gün sonra TBMM'de yaptığı sunumda da para politikasında fiyat istikrarına öncelik verileceğini belirtmişti.
Ağbal TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunumda, "Fiyat istikrarı ile istikrarlı ve hızlı büyüme arasındaki pozitif ilişki, ekonomideki öngörülebilirliğin sağlanmasıyla iş ve yatırım ortamının iyileşmesinden kaynaklanmaktadır. Fiyat istikrarı ekonomik istikrarın uzun vadeli refahın temel ölçütlerinden en önemlisini oluşturmaktadır. Merkez bankaları, toplumsal refah artışına en büyük katkıyı fiyat istikrarını sağlayarak yapar. TCMB enflasyon hedeflemesi rejimini kararlı bir şekilde uygulayacak. Para politikası kararları fiyat istikrarı önceliği korunarak alınacak." ifadelerini kullanmıştı.
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