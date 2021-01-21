Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? Analistler faiz kararı beklentilerini paylaştı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, göreve geldiğinden bu yana sıkılaşma yönünde hızlı adımlar atmasıyla adından söz ettirmişti. Ağbal'ın yönetimindeki Merkez Bankası'nın Ocak toplantısını pas geçmesi bekleniyor. Son enflasyon verisi ekonomistlerin beklentilerinin üzerinde gelse de son toplantıdan bu yana Türk Lirası tarafında istikrarlı bir seyir izlendi. Bu süreçte Merkez Bankası faiz kararı ne olacak araştırılırken bir yandan da ekonomistlerin Merkez Bankası faiz kararı beklentileri araştırılıyor. İşte analistlerin faiz kararı tahminleri...

Yakın zamanda asgari ücret zammının da desteğiyle enflasyonun yüzde 15.6 ile Nisan ayında tepe noktasına ulaşana kadar yükseleceği yönünde beklenti açıkladıklarının altını çizen ekonomistler, TCMB’nin enflasyon tahminini yükseltmesini ve bu nedenle sıkılaştırmanın sürmesini bekliyor.

Morgan Stanley ekonomistleri, 21 Ocak’taki Para Politikası Kurulu toplantısında 100 baz puanlık artırıma gidilmesini bekliyor Bankanın Georgi Deyanov, Andrea Masia, Alina Slyusarchuk imzalı raporunda, faiz artırım beklentisine gerekçe olarak aralık ayında çekirdek enflasyon ve kasım ayında üretici fiyatlarında yaşanan yükseliş gösterildi.

Rabobank Gelişen Piyasalar Kıdemli Kur Stratejisti Piotr Matys, en olağan senaryonun politika faizinin yüzde 17'de sabit bırakılması olduğunu ancak ılımlı bir faiz artırma ihtimalinin de tamamen dışarıda bırakılamayacağını belirtti.

Yabancı ekonomistler de TCMB'nin bu toplantı da faizi sabit tutacağı görüşünde.

Raporda “Böylece Merkez Bankası reel faiz oranını yeniden yüzde 3’e getirecektir ki bunun enflasyon beklentileri üzerinde olumlu bir etkisi olacaktır.” ifadesi yer aldı.

ENFLASYON VERİSİ BEKLENTİSİ YÜKSEK GELDİ

Enflasyonda beklentilerin üzerindeki seyir Aralık ayında da devam etti.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Aralık ayında tüketici fiyat endeksi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,6, bir önceki aya göre yüzde 1,25 arttı.

Ekonomistlerin beklentisi yüzde 14,2 olmuştu.

Aralık'ta üretici fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 25,15, aylık bazda ise yüzde 2,36 arttı. Verilere göre çekirdek enflasyon Aralık'ta yüzde 14,30 olarak kaydedildi.Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 28,12 ile çeşitli mal ve hizmet gruplarında oldu. Onu yüzde 21,12 ile ulaştırma grubu, yüzde 20,61 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubu izledi.

Aylık bazda en yüksek artış ise yüzde 3,46 ile ev eşyası grubunda yaşandı. Ev eşyasını yüzde 2,64 ile ulaştırma, yüzde 2,53 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubu takip etti.

ERDOĞAN FAİZ ELEŞTİRİLERİ YAPTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise yüksek faiz konusundaki itirazlarını sürdürdü. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu yönetim kurulu üyeleriyle biraraya geldiği toplantıda Erdoğan "Fiyat istikrarı temel hedefimiz. Enflasyonu yüzde 30'lar civarından tek hanelere düşürdük. Yüksek faize karşıyım, bunları yaşadıklarımızdan çıkararak söylüyorum. Bankalar karlarına bakıyor, faiz yükü yatırımcıyı eziyor. Bize yatırım, istihdam, üretim ve ihracat lazım" diye konuşmuştu.