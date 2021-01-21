FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? Analistler faiz kararı beklentilerini paylaştı!

Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? Analistler faiz kararı beklentilerini paylaştı!

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.01.2021 11:58 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı bugün açıklanacak. Ekonomistlerin ortak görüşü faiz kararının sabit tutulacağı yönünde. Son yapılan toplantıdan bir gün sonra TCMB Başkanı Ağbal fiyat istikrarına yönelik vurgusunu yinelemişti. Bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise yüksek faizlere yönelik eleştirilerini yapmaya devam etmişti. Peki Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? İşte ekonomistlerin faiz kararı tahminleri...

Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? Analistler faiz kararı beklentilerini paylaştı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, göreve geldiğinden bu yana sıkılaşma yönünde hızlı adımlar atmasıyla adından söz ettirmişti. Ağbal'ın yönetimindeki Merkez Bankası'nın Ocak toplantısını pas geçmesi bekleniyor. Son enflasyon verisi ekonomistlerin beklentilerinin üzerinde gelse de son toplantıdan bu yana Türk Lirası tarafında istikrarlı bir seyir izlendi. Bu süreçte Merkez Bankası faiz kararı ne olacak araştırılırken bir yandan da ekonomistlerin Merkez Bankası faiz kararı beklentileri araştırılıyor. İşte analistlerin faiz kararı tahminleri...

TCMB'NİN SON TOPLANTISININ ARDINDAN YAŞANAN GELİŞMELER

Ekonomistler TCMB’nin bu toplantıyı pas geçeceği görüşünde
Ekonomistler, Ağbal'ın göreve gelir gelmez başlattığı sıkılaşma döngüsünün Ocak toplantısında duracağını öngördü.

Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin 22 kurumun katılımyla düzenlediği ankette medyan beklenti 21 Ocak'taki toplantıda politika faizinin değiştirilmeyeceği yönünde oldu.

Ankette 3 kurum politika faizinin 50 baz puan artırımla yüzde 17,5 seviyesine, 5 kurum ise 100 baz puan artırımla yüzde 18 seviyesine çıkarılacağını öngördü.

bloomberg

YABANCI EKONOMİSTLERİN FAİZ BEKLENTİSİ NE OLDU?

Yabancı ekonomistler de TCMB'nin bu toplantı da faizi sabit tutacağı görüşünde.

Commerzbank Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Tatha Ghose, Merkez Bankası'nın faizlerde değişiklik yapmasını beklemediğini söyledi.

Rabobank Gelişen Piyasalar Kıdemli Kur Stratejisti Piotr Matys, en olağan senaryonun politika faizinin yüzde 17'de sabit bırakılması olduğunu ancak ılımlı bir faiz artırma ihtimalinin de tamamen dışarıda bırakılamayacağını belirtti.

Morgan Stanley ekonomistleri, 21 Ocak’taki Para Politikası Kurulu toplantısında 100 baz puanlık artırıma gidilmesini bekliyor
Bankanın Georgi Deyanov, Andrea Masia, Alina Slyusarchuk imzalı raporunda, faiz artırım beklentisine gerekçe olarak aralık ayında çekirdek enflasyon ve kasım ayında üretici fiyatlarında yaşanan yükseliş gösterildi.

Yakın zamanda asgari ücret zammının da desteğiyle enflasyonun yüzde 15.6 ile Nisan ayında tepe noktasına ulaşana kadar yükseleceği yönünde beklenti açıkladıklarının altını çizen ekonomistler, TCMB’nin enflasyon tahminini yükseltmesini ve bu nedenle sıkılaştırmanın sürmesini bekliyor.

Raporda “Böylece Merkez Bankası reel faiz oranını yeniden yüzde 3’e getirecektir ki bunun enflasyon beklentileri üzerinde olumlu bir etkisi olacaktır.” ifadesi yer aldı.

ENFLASYON VERİSİ BEKLENTİSİ YÜKSEK GELDİ

Enflasyonda beklentilerin üzerindeki seyir Aralık ayında da devam etti.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Aralık ayında tüketici fiyat endeksi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,6, bir önceki aya göre yüzde 1,25 arttı.

Ekonomistlerin beklentisi yüzde 14,2 olmuştu.

Aralık'ta üretici fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 25,15, aylık bazda ise yüzde 2,36 arttı. Verilere göre çekirdek enflasyon Aralık'ta yüzde 14,30 olarak kaydedildi.Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 28,12 ile çeşitli mal ve hizmet gruplarında oldu. Onu yüzde 21,12 ile ulaştırma grubu, yüzde 20,61 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubu izledi.

Aylık bazda en yüksek artış ise yüzde 3,46 ile ev eşyası grubunda yaşandı. Ev eşyasını yüzde 2,64 ile ulaştırma, yüzde 2,53 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubu takip etti.

blom2

ERDOĞAN FAİZ ELEŞTİRİLERİ YAPTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise yüksek faiz konusundaki itirazlarını sürdürdü. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu yönetim kurulu üyeleriyle biraraya geldiği toplantıda Erdoğan "Fiyat istikrarı temel hedefimiz. Enflasyonu yüzde 30'lar civarından tek hanelere düşürdük. Yüksek faize karşıyım, bunları yaşadıklarımızdan çıkararak söylüyorum. Bankalar karlarına bakıyor, faiz yükü yatırımcıyı eziyor. Bize yatırım, istihdam, üretim ve ihracat lazım" diye konuşmuştu.

Erdoğan faiz konusunda şu açıklamaları yapmıştı: "Şu anda karşımda ağırlıklı yatırımcılarımız var, girişimcilerimiz var, birçoklarınız faiz yükü altında nasıl ezildiğini biliyorum. Bu bankaların sizi nasıl sömürdüğünü biliyorum. Yeri geldiği zaman Türkiye’yi bir faiz cenneti haline getirmekten bahsediyoruz, öbür taraftan bankalarımız, gerek kamu, gerek özel sektör ne kadar kar etmişler bunu konuşuyorlar. Tamam da sen ne kadar yatırımcı kazanırdın bu ülkeye bir de bunu söylesene. Bana yatırım lazım, istihdam lazım, üretim lazım, ihracat lazım. Eğer bu dört başlık yoksa hiçbir şey yok.

Şu anda dünyaya bakalım ABD’de faiz oranı ne? Japonya’ya bakalım ne? Eksi. Gelelim Avrupa’ya; bir-iki. İsrail, eksi. Bütün bunlar apaçık ortadayken, biz yüksek faizlerle övünüyoruz ya. İnandığım bir şey var; yüksek faizle bir yere varamayız. Borcu yüksek faizle kendimize dışarıdan imkan sağlamakla değil, kendi kaynaklarımızla bunu nasıl öderiz bunun çalışmasını yapacağız, bunun başka çıkışı olmaz. Asıl iş faizi düşürmek suretiyle enflasyonu aşağı çekmektir”

AĞBAL'DAN FİYAT İSTİKRARI VURGUSU

Kasım ayında göreve gelen Naci Ağbal'ın ilk toplantısında politika faizini 4,75 puan, ikinci toplantısında da 2 puan yükselterek yüzde 17 seviyesine kadar çıkarmıştı.

Açıklamalarında fiyat istikrarına vurgu yapan Ağbal, son olarak Aralık toplantısından bir gün sonra TBMM'de yaptığı sunumda da para politikasında fiyat istikrarına öncelik verileceğini belirtmişti.

Ağbal TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunumda, "Fiyat istikrarı ile istikrarlı ve hızlı büyüme arasındaki pozitif ilişki, ekonomideki öngörülebilirliğin sağlanmasıyla iş ve yatırım ortamının iyileşmesinden kaynaklanmaktadır. Fiyat istikrarı ekonomik istikrarın uzun vadeli refahın temel ölçütlerinden en önemlisini oluşturmaktadır. Merkez bankaları, toplumsal refah artışına en büyük katkıyı fiyat istikrarını sağlayarak yapar. TCMB enflasyon hedeflemesi rejimini kararlı bir şekilde uygulayacak. Para politikası kararları fiyat istikrarı önceliği korunarak alınacak." ifadelerini kullanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaza yapan alkollü sürücüden muhabirlere: Siz kimsiniz ben, sizi görmüyorum Kaza yapan alkollü sürücüden muhabirlere: Siz kimsiniz ben, sizi görmüyorum
Tüketici güven endeksi açıklandıTüketici güven endeksi açıklandı
Allianz BES iptali nasıl yapılır?Allianz BES iptali nasıl yapılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Uyarılar peş peşe geldi! Kuvvetli buzlanma, kar, çığ...
Uyarılar peş peşe geldi! Kuvvetli buzlanma, kar, çığ...
Bakan Soylu'dan annesine küfreden şahısla ilgili çarpıcı sözler
Bakan Soylu'dan annesine küfreden şahısla ilgili çarpıcı sözler
Merkez Bankası faiz kararını açıklıyor
Merkez Bankası faiz kararını açıklıyor
Pandemide talep patlaması yaşandı! Kilosu 10 bin lira
Pandemide talep patlaması yaşandı! Kilosu 10 bin lira
Türkiye'nin 2019 yılı vergi rekortmenleri belli oldu
Türkiye'nin 2019 yılı vergi rekortmenleri belli oldu
Altın yükselişe geçti!
Altın yükselişe geçti!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri
Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri
Ünlü bankadan çarpıcı altın tahmini!
Ünlü bankadan çarpıcı altın tahmini!
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
'2021'de konut fiyatları yüzde 40 artacak'
'2021'de konut fiyatları yüzde 40 artacak'
MTV ödeme dönemi başladı, borçlar için yapılandırma fırsatı sürüyor!
MTV ödeme dönemi başladı, borçlar için yapılandırma fırsatı sürüyor!
Merkez Bankası yıl sonu beklenti anketini açıkladı
Merkez Bankası yıl sonu beklenti anketini açıkladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Varank: Avrupa semalarında Bayraktar'ların ve Anka'ların uçtuğunu göreceğiz
'Avrupa semalarında uçtuğunu göreceğiz'
Pandemide kredi tutarları 1 trilyon TL arttı
Pandemide kredi tutarları 1 trilyon TL arttı
Tüketici güven endeksi açıklandı
Tüketici güven endeksi açıklandı
Bakan Selçuk duyurdu! Ödemeler yarın yapılacak
Bakan Selçuk duyurdu! Ödemeler yarın yapılacak
Banka çalışma saatleri değişti! Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2021 bankalar kaça kadar açık?
Bankaların çalışma saatleri değişti!
Esnafa kira yardımı sorgulama 2021... Esnaf kira yardımı nasıl, nereden alınır? Esnaf kira desteği parası ne kadar? Esnaf kira desteği ödeme tarihleri!
Kira yardımı ödemeleri yapılıyor!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.