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Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası altın ve dolardan ilk tepki! İşte piyasalarda son durum

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
17.04.2025 14:24
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Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrilmişti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 350 baz puan artırarak yüzde 46'ya çıkardı. Bu önemli gelişme sonrası altın, euro ve dolardaki son durum merak ediliyor. İşte son gelişmeler...

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası altın ve dolardan ilk tepki! İşte piyasalarda son durum

Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Buna göre, TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 350 baz puan artırarak yüzde 46'ya çıkardı. Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’dan yüzde 49’a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41’den yüzde 44,5’e yükseltti. Merkez Bankası'nın faiz hamlesi sonrası dolar, euro ve altında son durum merak ediliyor.

FAİZ KARARI SONRASI ALTINDA SON DURUM

Bir süredir rekor üstüne rekor kıran gram altın, 4 bin 83 TL seviyesinde seyrediyordu. Gram altın son olarak 4079 TL seviyelerinde hareket ediyor.

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Anlık altın fiyatları için tıklayınız

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.070,29
4.070,70
% -0.68
14:48
Ons Altın / TL
126.818,58
126.846,94
% -0.5
15:03
Ons Altın / USD
3.330,04
3.330,47
% -0.39
15:03
Çeyrek Altın
6.512,46
6.655,60
% -0.68
14:48
Yarım Altın
12.984,21
13.311,20
% -0.68
14:48
Ziynet Altın
26.049,83
26.540,98
% -0.68
14:48
Cumhuriyet Altını
27.458,00
27.586,00
% 0.13
14:46

FAİZ KARARI SONRASI DOLARDA SON DURUM

Dolar ise 38,15 TL seviyelerinde seyrediyordu. Faiz kararı sonrası dolar 38,11 TL seviyelerinde bulunuyor.

Merkez'in faiz kararı sonrasında döviz tarafında kayda değer hareketlilik yaşanmadı.

EURO NE KADAR OLDU?

Euro ise Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası 43,57 seviyesinde işlem gördü.

Anlık döviz fiyatı için tıklayınız

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DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
38,08
38,09
% -0.11
15:03
Euro
43,47
43,59
% -0.36
15:03
İngiliz Sterlini
50,66
50,73
% 0.01
15:03
Avustralya Doları
24,25
24,26
% -0.18
15:03
İsviçre Frangı
46,54
46,56
% -0.7
15:03
Rus Rublesi
0,46
0,46
% 0.96
15:02
Çin Yuanı
5,22
5,22
% -0.03
15:00
İsveç Kronu
3,92
3,92
% 0.26
15:03
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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
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Anahtar Kelimeler:
Altın dolar Merkez Bankası Faiz kararı
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