Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası altın ve dolardan ilk tepki! İşte piyasalarda son durum

Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Buna göre, TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 350 baz puan artırarak yüzde 46'ya çıkardı. Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’dan yüzde 49’a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41’den yüzde 44,5’e yükseltti. Merkez Bankası'nın faiz hamlesi sonrası dolar, euro ve altında son durum merak ediliyor.

FAİZ KARARI SONRASI ALTINDA SON DURUM

Bir süredir rekor üstüne rekor kıran gram altın, 4 bin 83 TL seviyesinde seyrediyordu. Gram altın son olarak 4079 TL seviyelerinde hareket ediyor.

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FAİZ KARARI SONRASI DOLARDA SON DURUM

Dolar ise 38,15 TL seviyelerinde seyrediyordu. Faiz kararı sonrası dolar 38,11 TL seviyelerinde bulunuyor.

Merkez'in faiz kararı sonrasında döviz tarafında kayda değer hareketlilik yaşanmadı.

EURO NE KADAR OLDU?

Euro ise Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası 43,57 seviyesinde işlem gördü.

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