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Merkez Bankası'nın internet sitesinde sertifika değişikliği: 13 Temmuz saat 22.00'den itibaren...

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
12.07.2024 12:51
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) güvenli erişimi sağlamak için kullanılan SSL sertifikasını 13 Temmuz Cumartesi günü saat 22.00’de değiştirecek.

Merkez Bankası'nın internet sitesinde sertifika değişikliği: 13 Temmuz saat 22.00'den itibaren...

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası internet sitesindeki sertifika değişikliğine ilişkin basın duyurusunu yayımladı.

Duyuruda, bankanın İnternet sitesine (www.tcmb.gov.tr) güvenli erişimi sağlamak için kullanılan SSL sertifikasının 13 Temmuz 2024 Cumartesi günü saat 22.00’de değiştirileceği belirtilerek, siteden veri çeken kullanıcıların değişiklik sonrası erişimlerini kontrol etmesi, problem yaşamaları halinde basın duyurusunda bulunan linkten yeni sertifikaları sistemlerine eklemesi gerektiği bildirildi.

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Merkez Bankası
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