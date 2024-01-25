Merkez Bankası'nın son faiz kararı sonrası bankaların kredi faiz oranları dikkat çekti! 300 bin TL'lik kredinin geri ödeme tutarı sosyal medyada gündem oldu

"PARASAL SIKILIK DÜZEYİNE ULAŞILDI"

Yapılan açıklamada "Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığını ve bu düzeyin gerektiği müddetçe sürdürüleceğini değerlendirmiştir" ifadesine yer verilmişti.