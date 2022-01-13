FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Merkez Bankası’nın toplam rezervleri 1 milyar 607 milyon dolar azaldı

Merkez Bankası’nın toplam rezervleri 1 milyar 607 milyon dolar azaldı

13.01.2022 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 7 Ocak ile biten haftada 1 milyar 607 milyon dolar azaldı.

Merkez Bankası’nın toplam rezervleri 1 milyar 607 milyon dolar azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 7 Ocak ile biten haftada 1 milyar 607 milyon dolar azalarak, 109 milyar 445 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri de 1 milyar 575 milyon dolarlık azalışla 72 milyar 564 milyon dolardan 70 milyar 989 milyon dolara indi.

Altın rezervleri ise 7 Ocak haftasında 33 milyon dolar azalarak 38 milyar 489 milyon dolardan 38 milyar 456 milyon dolara indi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İkinci el oto pazarının şampiyonları belli oldu... İşte en çok satılan markalarİkinci el oto pazarının şampiyonları belli oldu... İşte en çok satılan markalar
Koronavirüste "Öldürücü varyant" açıklaması: Garantisi yok, Chucky gibi ölümcül olabilirKoronavirüste "Öldürücü varyant" açıklaması: Garantisi yok, Chucky gibi ölümcül olabilir
Avrupa'nın en uzunu olacak! Işık göründü!Avrupa'nın en uzunu olacak! Işık göründü!
Anahtar Kelimeler:
TCMB
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Çalık'ın ölüm sebebi ortaya çıktı!

Ahmet Çalık'ın ölüm sebebi ortaya çıktı!

Ünlü şefleri ağlatan veda! MasterChef'te son finalist belli oldu

Ünlü şefleri ağlatan veda! MasterChef'te son finalist belli oldu

ÖTV düzenlemesi sonrası otomobil fiyatları değişti! İşte yeni fiyat listesi

ÖTV düzenlemesi sonrası otomobil fiyatları değişti! İşte yeni fiyat listesi

Gram altın 24 saatte eridi: 35 lira birden düşüş!

Gram altın 24 saatte eridi: 35 lira birden düşüş!

Emekli aylıkları ve bayram ikramiyeleriyle ilgili yeni düzenleme

Emekli aylıkları ve bayram ikramiyeleriyle ilgili yeni düzenleme

Esnaflar istedi! Zincir marketler için flaş düzenleme! İşte detaylar…

Esnaflar istedi! Zincir marketler için flaş düzenleme! İşte detaylar…

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Sizi bulutların üzerinde hissettirecek aşırı yumuşak nevresim takımları

Sizi bulutların üzerinde hissettirecek aşırı yumuşak nevresim takımları

Emekli zamlarıyla ilgili önemli gelişme! Yüzde 25 ve 617 TL zam geliyor!

Emekli zamlarıyla ilgili önemli gelişme! Yüzde 25 ve 617 TL zam geliyor!

Yaratıcılığın sınırları zorlayabileceğiniz en iyi 3D yazıcı modelleri

Yaratıcılığın sınırları zorlayabileceğiniz en iyi 3D yazıcı modelleri

Yeni ekonomi paketi Meclis'te! Memur ve emekliye zam yolda

Yeni ekonomi paketi Meclis'te! Memur ve emekliye zam yolda

"Yasa Mecliste" deyip duyurdu! Bu ürünler zincir marketlerde satılmayacak

"Yasa Mecliste" deyip duyurdu! Bu ürünler zincir marketlerde satılmayacak

3 bin lira ek gelir! Son tarihe dikkat

3 bin lira ek gelir! Son tarihe dikkat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.