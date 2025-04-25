Merkez Bankası Nisan ayı enflasyonu için uyardı!

TCMB 17 Nisan tarihindeki PPK toplantısının özetinde piyasa gelişmelerinin enflasyon beklentilerini olumsuz etkilediğini belirtti. 19 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan süreçte piyasada sert gelişmeler yaşanırken, rezervlerde de hızlı bir erime izlenmişti.

ZİRAİ DONA İŞARET ETTİ!

TCMB enflasyon beklentilerinin dezenflasyon süreci için risk oluşturduğunu belirtti. Öncü verilerin Nisan ayı enflasyon eğiliminde yükselişe işaret ettiğini belirten TCMB zirai donun da meyve-sebze fiyatları için yukarı yönlü risk oluşturduğuna dikkat çekti.

Daha önceki PPK özetinde "Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır" kısmı para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır şeklinde değiştirildi.

Merkez Bankası'nın PPK özetinde öne çıkan cümleler ise şunlar oldu:



"Öncü veriler nisan ayında enflasyonun ana eğiliminde yükselişe işaret etmektedir. Aylık temel mal enflasyonunun finansal piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle nisan ayında bir miktar yükseleceği, hizmet enflasyonunun ise görece yatay seyredeceği öngörülmektedir. Kur geçişkenliği yüksek olan otomobil gibi dayanıklı tüketim mallarında fiyat artışları izlenmektedir.

Son dönemde zayıflama eğilimi sergileyen mevsimsellikten arındırılmış hizmet enflasyonu ise görece yatay seyretmektedir. Hizmet grubunda, ulaştırma hizmetlerinin bir önceki aydaki düşüşü takiben nisan ayında artması beklenmektedir. Mart ayında yüksek seyreden işlenmemiş gıda fiyat artışları nisan ayının ilk haftalarında sebze fiyatlarında gerçekleşen düzeltme kaynaklı daha ılımlı seyretmiştir. Ancak nisan ayında yurt geneline yaygın bir biçimde gerçekleşen zirai don hadisesi önümüzdeki döneme dair başta meyve olmak üzere taze meyve ve sebze fiyatları üzerinde yukarı yönlü riskleri artırmıştır."