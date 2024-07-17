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Merkez Bankası önlem almıştı ama... Her yeni 82 kredi kartında bir kişi!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
17.07.2024 14:33
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Merkez Bankası'nın kredi kartlarına yönelik önlemlerine karşın yasal takibe alınanların sayısında artış kaydedildi. Ocak-Mayıs döneminde 513 bin kredi kartı kullanıcısı borcundan dolayı yasal takibe alındı.

Merkez Bankası önlem almıştı ama... Her yeni 82 kredi kartında bir kişi!

Türkiye'de bireysel borçluluk ciddi boyutlarda artıyor. Ocak-Mayıs döneminde 513 bin kredi kartı kullanıcısı borcundan dolayı yasal takibe alındı. Paralel olarak kredi kartı sayısı yüzde 66 büyüyerek 123,1 milyona ulaştı. Artış sayılarından hareketle yapılan hesaplamaya göre, yeni çıkarılan her 82 yeni kredi kartı, yasal takibe alınan sayısını 1 kişi artırdığı tespit edildi.

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KREDİ KARTI SAYISI ARTTIKÇA YASAL TAKİP DE ARTIYOR

Kredi kartı sayısı arttıkça borcundan dolayı yasal takibe alınan kişi sayısı paralelinde daha fazla artış gösteriyor. 2024 yılı Mayıs sonu itibarıyla Türkiye'de 123 milyon 108 bin 158 kredi kartı bulunuyor. Aynı dönemde kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 519 bin olarak gerçekleşti. Artış sayılarından hareketle yapılan hesaplamaya göre yeni çıkarılan her 82 yeni kredi kartında bir, yasal takip sayısı 1 kişi artıyor.

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TAKİBE ALINAN SAYISI YÜZDE 66 ARTTI

TBB Risk Merkezi Mayıs ayı raporuna göre, bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı yüzde 66 yükseldi. Kredi kartı borcundan dolayı 531 bin kişi Ocak-Mayıs döneminde yasal takibe alındı. Bir önceki yıl 319 bin kişi yasal takibe intikal ettirilmişti. 2024 yılı Ocak-Mayıs döneminde, bir önceki yılın aynı ayına göre bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı yüzde 39 artarak 750 bin kişi oldu.

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KREDİ KARTI SAYISI YÜZDE 15 ARTTI

Aynı dönemde Türkiye'deki toplam kredi kartı sayısında yüzde 15'lik artış göze çarptı. BKM verilerine göre, Mayıs sonu itibarıyla Türkiye'de toplam 123 milyon 108 bin 158 kredi kartı bulunuyor. Bir önceki senenin aynı döneminde 107 milyon 84 bin 440 adet kredi kartı bulunuyordu. Ocak-Mayıs döneminde kredi kartıyla nakit çekim dahil 4 trilyon 940 milyar 474 milyon toplam işlem tutarına erişildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kredi kartı Merkez Bankası
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