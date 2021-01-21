Merkez Bankası politika faizini yüzde 17 seviyesinde sabit tuttu

Açıklamada yüzde 17 olan politika faizinde değişikliğe gidilmediği belirtildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) 2021 yılının ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından sonra yapılan açıklamada yüzde 17 olan politika faizinde değişikliğe gidilmediği belirtildi.

TCMB, geçen ayki PPK toplantısında politika faizini 200 baz puanlık artışla yüzde 15'ten yüzde 17'ye çıkarmıştı. Karar metninde, gelecek dönemde parasal duruşun sıkılığının, enflasyonu etkileyen tüm unsurlar dikkate alınarak, enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar kararlılıkla sürdürüleceği aktarılmıştı.

TCBM'den bugün yapılan açıklamada, "İç talep koşulları, döviz kuru başta olmak üzere birikimli maliyet etkileri, uluslararası gıda ve diğer emtia fiyatlarındaki yükseliş ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler, fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümünü olumsuz etkilemeye devam etmektedir" denildi.

Kasım ve Aralık toplantılarında gerçekleştirilen güçlü parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkilerinin daha belirgin hale gelmesinin beklendiği ifade edilen açıklamada şöyle denildi: