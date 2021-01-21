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Merkez Bankası politika faizini yüzde 17 seviyesinde sabit tuttu

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.01.2021 15:12 | Son Güncelleme

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısından sonra politika faizini açıkladı.

Açıklamada yüzde 17 olan politika faizinde değişikliğe gidilmediği belirtildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) 2021 yılının ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından sonra yapılan açıklamada yüzde 17 olan politika faizinde değişikliğe gidilmediği belirtildi.

TCMB, geçen ayki PPK toplantısında politika faizini 200 baz puanlık artışla yüzde 15'ten yüzde 17'ye çıkarmıştı. Karar metninde, gelecek dönemde parasal duruşun sıkılığının, enflasyonu etkileyen tüm unsurlar dikkate alınarak, enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar kararlılıkla sürdürüleceği aktarılmıştı.

TCBM'den bugün yapılan açıklamada, "İç talep koşulları, döviz kuru başta olmak üzere birikimli maliyet etkileri, uluslararası gıda ve diğer emtia fiyatlarındaki yükseliş ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler, fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümünü olumsuz etkilemeye devam etmektedir" denildi.

Kasım ve Aralık toplantılarında gerçekleştirilen güçlü parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkilerinin daha belirgin hale gelmesinin beklendiği ifade edilen açıklamada şöyle denildi:

"Enflasyon üzerinde etkili olan talep ve maliyet unsurlarının kademeli olarak zayıflayacağı öngörülmektedir. Gerekmesi durumunda ilave parasal sıkılaşma yapılacaktır. Kurul, 2021 yılsonu tahmin hedefini dikkate alarak, enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar sıkı para politikası duruşunun kararlılıkla uzun bir müddet sürdürülmesine karar vermiştir."

2021 yılı Para Politikası Kurulu toplantı tarihleri ise şöyle:

18 Şubat 2021
18 Mart 2021
15 Nisan 2021
6 Mayıs 2021
17 Haziran 2021
14 Temmuz 2021
12 Ağustos 2021
23 Eylül 2021
21 Ekim 2021
18 Kasım 2021
16 Aralık 2021

ANKA,DW/TY,HT
© Deutsche Welle Türkçe

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