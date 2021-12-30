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Merkez Bankası rezervleri 8.63 milyar dolara geriledi

30.12.2021 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) net rezervleri 24 Aralık haftasında düşüş yaşamaya devam etti. Net rezervler bir önceki haftaya göre 3.5 milyar dolar düşüşle 8.63 milyar dolara geriledi.

Merkez Bankası rezervleri 8.63 milyar dolara geriledi

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

TCMB verilerine göre, kur korumalı TL mevduat enstrümanın devreye girdiği 24 Aralık haftasında brüt rezervler 110,8 milyar dolara geriledi. Bir önceki hafta bu rakam 116,5 milyar olarak kaydedilmişti.

Net rezervler ise 12,2 milyar dolardan 8,6 milyar dolara geriledi.

Swap hariç net rezervler 24 Aralık haftasında eksi 55,7 milyar dolar olarak kaydedildi. Bir önceki hafta bu rakam eksi 46,7 milyar dolar olmuştu.


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