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Merkez Bankası rezervleri 84 milyar 429 milyon dolar oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.05.2020 15:21 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri geçen hafta 1 milyar 404 milyon dolar azalarak 84 milyar 429 milyon dolara geriledi.

Merkez Bankası rezervleri 84 milyar 429 milyon dolar oldu

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 15 Mayıs'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 255 milyon dolar azalışla 48 milyar 894 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 8 Nisan'da 51 milyar 149 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 851 milyon dolar artışla 34 milyar 634 milyon dolardan 35 milyar 535 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 404 milyon dolar azalışla 85 milyar 833 milyon dolardan 84 milyar 429 milyon dolara düştü.

KAYNAK:AA

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