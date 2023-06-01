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Merkez Bankası rezervleri gerilemeye devam etti: 10 aydan bu yana ilk kez! Hem altın hem döviz...

01.06.2023 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası rezervleri 10 ay sonra 100 milyar doların altına indi. 22 Temmuz 2022 tarihinden bu yana ilk kez bu rakamın altına inen rezervler 98 milyar 458 milyon dolar seviyesine geldi. Net rezervler ise negatif bölgede kaldı.

Merkez Bankası rezervleri gerilemeye devam etti: 10 aydan bu yana ilk kez! Hem altın hem döviz...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) brüt ve altın rezervleri azalırken, net rezervleri negatif bölgede kalmaya devam etti. Toplam rezervler 10 ay sonra ilk kez 100 milyar doların altına indi.

Döviz rezervleri geçen hafta bir önceki haftaya göre 2 milyar 306 milyon dolar, altın rezervleri 826 milyon dolar düşüş gösterdi.

ALTIN REZERVLERİ DE GERİLEDİ

TCMB verilerine göre, geçtiğimiz hafta 58 milyar 825 milyon dolar olan döviz rezervleri, 26 Mayıs ile sona eren haftada 56 milyar 519 milyon dolara indi. TCMB altın rezervleri 42 milyar 765 milyon dolardan, 41 milyar 939 milyon dolar seviyesine geriledi.

Böylece TCMB rezervleri bir önceki hafta 101 milyar 590 milyon dolar seviyesindeyken, yaklaşık 22 Temmuz 2022 tarihinden bu yana ilk kez 100 milyar doların altına inerek 98 milyar 458 milyon dolar seviyesine geldi.

Geçtiğimiz hafta -151 milyon dolar olan net uluslararası rezervler 26 Mayıs ile sona eren haftada -4 milyar 404,6 milyon dolara indi.

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