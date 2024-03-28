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Merkez Bankası rezervlerinde gerileme

28.03.2024 15:30
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 22 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 53 milyon dolar azalışla 123 milyar 844 milyon dolara geriledi.

Merkez Bankası rezervlerinde gerileme

TCMB'nin haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı. Buna göre, 22 Mart itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 4 milyar 210 milyon dolar azalışla 70 milyar 681 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 15 Mart'ta 74 milyar 891 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

ALTIN REZERVLERİNDE ARTIŞ

Bu dönemde altın rezervleri 157 milyon dolar artışla 53 milyar 6 milyon dolardan 53 milyar 163 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankasının toplam rezervleri, 22 Mart haftasında bir önceki haftaya kıyasla 4 milyar 53 milyon dolar düşüşle 127 milyar 897 milyon dolardan 123 milyar 844 milyon dolara geriledi.

Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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Merkez Bankası rezerv
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