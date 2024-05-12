Merkez Bankası tahmini yükseltti, emekli ve memurun zamları yeniden masaya yatırıldı! Bir açıklama da Memur-Sen'den geldi! Zam oranını duyurdu

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın yıl sonu enflasyonu beklentilerini 2 puan yükselttiklerini duyurmasının ardından emekli ve memurun da zam hesabı değişti. 6 aylık enflasyon farkının maaşları belirlediği hesapta yeniden oranlar gündeme geldi. Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da zam oranına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ZAM ORANINI VERDİ

NTV'de yer alan habere göre, Memur- Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, enflasyon farkının 6 ayın sonunda yüzde 10'u bulacağını söyledi. Toplu sözleşmede belirlenen zam oranıyla birlikte memur ve memur emeklisinin temmuz zammının yüzde 20'ye ulaşacağını belirtti. Ancak önemli olanın enflasyonu kontrol altına almak olduğunu dile getirdi.

"BEKLENTİMİZ ENFLASYONUN AŞAĞI ÇEKİLMESİ"

Yalçın, "Beklentimiz enflasyonun aşağı çekilmesidir çünkü bu artan şey bizim alım gücümüzü artırmıyor. Bizim cebimizdekini artırıyor gibi gözüküyor ama aslında alım gücümüz düşüyor." dedi.

SSK VE BAĞKUR EMEKLİLERİN ZAMMI

Türkiye İstatistik Kurumu'nun nisan ayı enflasyon oranlarını açıklamasının ardından SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 18,72'lik zammı garantiledi. Enflasyonun beklentiler dahilinde gerçekleşmesi halinde 6 ayın sonunda enflasyon farkının ise yüzde 25 olması bekleniyor.

Enflasyon farkına refah payı eklenip eklenmeyeceği ise temmuz ayında belli olacak.







