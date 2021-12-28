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Merkez Bankası, TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihale takvimini açıkladı

28.12.2021 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihale takvimini açıkladı. Bankadan yapılan açıklamaya göre, 29 Aralık’ta 1 ay vadeli 100 milyon dolar ve 3 ay vadeli 100 milyon dolar için ihaleye çıkılacak. 4 Ocak’ta yine 100’er milyon dolar tutarında 1 ve 3 ay vadeli döviz satım ihalesi yapılacak.

Merkez Bankası, TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihale takvimini açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihale takvimini açıkladı.

TCMB yaptığı açıklamada, bu ay ve gelecek ay gerçekleştireceği TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvimi yayımladığını duyurdu.

Buna göre, 29 Aralık'ta 1 ay vadeli 100 milyon dolar ve 3 ay vadeli 100 milyon dolar için ihaleye çıkılacak.

4 Ocak'ta yine 100'er milyon dolar tutarında 1 ve 3 ay vadeli döviz satım ihalesi yapılacak.

Merkez Bankası'ndan geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, "1 ve 3 ay vadeli olarak gerçekleştirilecek TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvim kamuoyu ile ayrıca paylaşılacak, firmalar söz konusu ihalelere bankalar aracılığıyla katılabilecek.

Ayrıca, ihracatçı ve ithalatçı firmalar VİOP'ta gerçekleştirilecek vadeli döviz alım taleplerini bankalar aracılığıyla Döviz Piyasaları Müdürlüğü'ne iletebilecek" ifadelerine yer verilmişti.

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