MERKEZ BANKASI TOPLANTI TARİHİ EKİM 2023: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023 TCMB toplantı takvimi

Merkez Bankası faiz kararı açıklamasının ne zaman yapılacağını öğrenmek isteyenler internette 2023 TCMB toplantı takvimini araştırıyor. Bilindiği üzere Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını Eylül'de 5 puan artırarak yüzde 25’ten yüzde 30 düzeyine arıtmıştı. İşte 2023 Ekim ayı Merkez Bankası PPK toplantısı tarihi...
Merkez Bankası toplantısı 26 Ekim 2023 Perşembe günü yapılacak.
Merkez Bankası faiz kararı aynı gün saat 14.00’te açıklanacak.
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