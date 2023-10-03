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MERKEZ BANKASI TOPLANTI TARİHİ EKİM 2023: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023 TCMB toplantı takvimi

03.10.2023 13:46 | Son Güncelleme:
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Merkez Bankası faiz kararının ne zaman açıklanacağı Ekim ayının gelmesi ile birlikte merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023 Merkez Bankası toplantı takvimi...

MERKEZ BANKASI TOPLANTI TARİHİ EKİM 2023: Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023 TCMB toplantı takvimi

Merkez Bankası faiz kararı açıklamasının ne zaman yapılacağını öğrenmek isteyenler internette 2023 TCMB toplantı takvimini araştırıyor. Bilindiği üzere Merkez Bankası Para Politikası Kurulu politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını Eylül'de 5 puan artırarak yüzde 25’ten yüzde 30 düzeyine arıtmıştı. İşte 2023 Ekim ayı Merkez Bankası PPK toplantısı tarihi...

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merkez Bankası toplantısı 26 Ekim 2023 Perşembe günü yapılacak.

Merkez Bankası faiz kararı aynı gün saat 14.00’te açıklanacak.

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MERKEZ BANKASI TOPLANTI TAKVİMİ 2023

21 Eylül 2023
26 Ekim 2023
23 Kasım 2023
21 Aralık 2023
25 Ocak 2024
22 Şubat 2024
21 Mart 2024

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TCMB Merkez Bankası Merkez Bankası faiz kararı

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