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Merkez Bankası toplantısı ne zaman? Merkez Bankası faizi indirecek mi, yükseltecek mi?

20.10.2021 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası PPK toplantısının tarihi merak ediliyor. Altın ve döviz kurlarının seyrini değiştirmesi beklenen Merkez Bankası PPK toplantısının tarihi ve saati merak edilirken, faizlerdeki gelişmelerde bekleniyor. Peki Merkez Bankası toplantısı ne zaman? Merkez Bankası faizi indirecek mi, yükseltecek mi? İşte ayrıntılar...

Merkez Bankası toplantısı ne zaman? Merkez Bankası faizi indirecek mi, yükseltecek mi?

Altın ve döviz kurlarında yaşanmakta olan yukarı yönlü hareketler sonrası kurların seyrini, Merkez Bankası PPK toplantısında alınacak kararlar yeniden şekillendirecek.
Yurt içinde piyasalar, açıklanacak olan faiz kararını bekliyor. Peki PPK faiz kararı ne zaman açıklanacak?

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merkez Bankası Para Politikası toplantısı 21 Ekim 2021 Perşembe günü yapılacak. Alınan yeni faiz kararı ise toplantının hemen ardından saat 14.00'te açıklanacak. Faiz miktarı ise toplantı sonrası belli olmuş olacak ve açıklandığında sayfamızda yer vereceğiz.

Eylül ayında TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu'nun, politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 18'e düşürdüğü açıklanmıştı.

MERKEZ BANKASI'NDA YAPILAN GÖREVLENDİRMELER

Geçtiğimiz günlerde ataması gerçekleştirilen MB Başkan Yardımcısı Taha Çakmak ile PPK Üyesi Yusuf Tuna da toplantılarda yerini almış olacak.

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Anahtar Kelimeler:
TCMB
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