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Merkez Bankasından şirketlere vadeli döviz satışı... İhale yoluyla ve BİST VİOP'ta TL uzlaşmalı olacak

22.12.2021 08:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Merkez Bankası ihracatçı ve ithalatçı firmalara kur riskini yönetebilmeleri amacıyla döviz satışı gerçekleştirecek. Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, döviz satışının ihale yoluyla ve BİST VİOP'ta TL uzlaşmalı vadeli olarak gerçekleştirileceği bildirildi.

Merkez Bankasından şirketlere vadeli döviz satışı... İhale yoluyla ve BİST VİOP'ta TL uzlaşmalı olacak

Son Dakika Merkez Bankası Haberi: Merkez Bankasının döviz satışına ilişkin açıklamaları gelmeye devam ediyor. TCMB'nin dün akşam yaptığı açıklamada, "İhracatçı ve ithalatçı firmalara kur riskini yönetebilmeleri amacıyla, bankamız nezdinde ihale yoluyla ve BİST VİOP'ta TL uzlaşmalı vadeli döviz satışı gerçekleştirilecek. 1 ve 3 ay vadeli olarak gerçekleştirilecek TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvim kamuoyu ile ayrıca paylaşılacak.." denildi.

İTHALATÇILARIN FİYAT VERMESİ KOLAYLAŞACAK

TCMB firmaların söz konusu ihalelere bankalar aracılığıyla katılım sağlayabileceğini ayrıca, VİOP'ta gerçekleştirilecek vadeli döviz alım taleplerini bankalar aracılığıyla Döviz Piyasaları Müdürlüğü'ne iletebileceği belirtildi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hafta başında "Döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle fiyat vermekte zorlanan ihracatçı firmalarımıza doğrudan TCMB aracılığıyla ileri vadeli kur rakamı verilecek" demişdi. (Reuters)

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Anahtar Kelimeler:
TCMB
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