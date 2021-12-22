Merkez Bankasından şirketlere vadeli döviz satışı... İhale yoluyla ve BİST VİOP'ta TL uzlaşmalı olacak

Son Dakika Merkez Bankası Haberi: Merkez Bankasının döviz satışına ilişkin açıklamaları gelmeye devam ediyor. TCMB'nin dün akşam yaptığı açıklamada, "İhracatçı ve ithalatçı firmalara kur riskini yönetebilmeleri amacıyla, bankamız nezdinde ihale yoluyla ve BİST VİOP'ta TL uzlaşmalı vadeli döviz satışı gerçekleştirilecek. 1 ve 3 ay vadeli olarak gerçekleştirilecek TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvim kamuoyu ile ayrıca paylaşılacak.." denildi.

İTHALATÇILARIN FİYAT VERMESİ KOLAYLAŞACAK

TCMB firmaların söz konusu ihalelere bankalar aracılığıyla katılım sağlayabileceğini ayrıca, VİOP'ta gerçekleştirilecek vadeli döviz alım taleplerini bankalar aracılığıyla Döviz Piyasaları Müdürlüğü'ne iletebileceği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hafta başında "Döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle fiyat vermekte zorlanan ihracatçı firmalarımıza doğrudan TCMB aracılığıyla ileri vadeli kur rakamı verilecek" demişdi. (Reuters)

