Merkez Bankasının brüt ve net rezervleri arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı.TCMB verilerine göre, geçtiğimiz hafta 59 milyar 711 milyon dolar olan brüt rezervler, 29 Temmuz ile sona eren haftada 61 milyar 101 milyon dolara geldi.

TCMB altın rezervleri 38 milyar 611 milyon dolardan 40 milyar 163 milyon dolar seviyesine geldi.

Böylece TCMB toplam rezervleri bir önceki hafta 98 milyar 323 milyon dolar seviyesindeyken, geçen hafta 101 milyar 263 milyon dolar seviyesine geldi.

NET REZERVLER ARTTI

Aynı dönemde TCMB'nin net uluslararası rezervleri 2 milyar 419 milyon dolar artış gösterdi.

Geçtiğimiz hafta 6 milyar 699 milyon dolar olan net uluslararası rezervler 29 Temmuz ile sona eren haftada 9 milyar 118 milyon dolara geldi.

