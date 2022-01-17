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Merkez Bankasının faiz kararı ne olacak? Gözler 20 Ocak'ta

17.01.2022 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yatırımcılar tarafından kritik öneme sahip Merkez Bankası faiz kararı 20 Ocak saat 14:00'da açıklanacak. Gözler şimdi yeni faiz kararında. Forex, Bloomberg ve AA Finans'ın yaptığı anketlere göre ekonomistler, Merkez Bankası'nın Ocak ayında politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit bırakacağı yönünde oldu. Peki, TCMB'nin faiz kararı ne olacak? İşte tüm detaylar...

Merkez Bankasının faiz kararı ne olacak? Gözler 20 Ocak'ta

Yatırımcıların gözü Merkez Bankasının perşembe günü açıklayacağı faiz kararında. Merkez Bankası yapacağı toplantı ile faiz kararını kamuoyuna duyuracak. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 15'ten yüzde 14 seviyesine çekilmişti. Gözler şimdi yeni faiz kararında.

MERKEZ BANKASI PPK TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merkez Bankası Aralık ayı PPK toplantısı 20 Ocak tarihinde gerçekleştirilecek. Toplantının ardından Aralık ayı faiz kararının saat 14:00'te açıklanması bekleniyor.

YILIN İLK FAİZ KARARI NE OLACAK?

AA'NIN FAİZ ANKETİ:

AA Finans'ın gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 23 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyor.

BLOOMBERG HT'NİN FAİZ ANKETİ

Bloomberg HT'nin faiz anketine katılan kurumların beklentisi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Ocak ayında politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit bırakacağı yönünde oldu.

FOREX ANKETİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) bu ayki toplantısına ilişkin beklenti, haftalık repo faizinin yüzde 14,00 seviyesinde sabit tutulacağı yönünde oluştu.

Foreks anketine katılan 15 ekonomistin 14'ü faizin değiştirilmeyeceğini öngörürken, ekonomistlerden 1'i faizin 125 baz puan indirimle yüzde 12,75'e çekileceği tahmininde bulundu. Bu ay faiz değişikliği beklemeyen ekonomistlerden 3'ü Nisan, 1'i Temmuz, 1'i Eylül, 1'i ise 2023 yılının Şubat ayında ilk faiz değişikliğine gidileceği öngörüsünde bulundu.

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TCMB
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