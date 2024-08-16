Merkez'de TL depo alım ihalesi devam ediyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası TCMB, piyasadaki TL likidite çekmek için hamlelere devam ediyor. TCMB yine bir TL depo ihalesine imza atıldı.

TCMB'nin bugün açtığı 50 milyar liralık TL depo alım ihalesinde minimum faiz oranı yüzde 50, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı yüzde 50 olarak ilan edildi. İhaleye 24 milyar 660 milyon liralık teklif geldi.

TÜRK LİRASI DEPO ALIM İHALESİ NEDİR?

Merkez Bankasının, Türk lirası likidite fazlalığını giderme konusundaki etkinliğini artırmak için bankalardan ihale yöntemi ile Türk lirası depo alma işlemleridir. TL Depo alım ihalelerinin amacını uzmanlara, "Türk lirasını daha zor ulaşabilir ve daha kıymetli ve de kolay ulaşmanın yarattığı talep enflasyonun önüne geçmek" olarak yorumluyor.Bu içerik MynetX tarafından yayına alınmıştır