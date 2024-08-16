Merkez'in faiz kararını açıklamasına günler kaldı! Peki bankaların tahminleri neler?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan geçtiğimiz günlerde 3. enflasyon raporu toplantısını Ankara'da gerçekleştirmişti. Karahan, 2024, 2025 ve 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerinde değişiklik yapmamıştı. Ayrıca şahin politikada istikrarlı olunduğunu da hatırlatarak fiyat istikrarı sağlanana kadar kararlı bir şekilde ilerleneceğini yenilemişti.

Merkez, en son mart ayında faizi 500 baz puan artırarak yüzde 50 seviyesine çıkarmıştı. Nisan ayından beri ise faizi sabit tutarak istikrarlı ilerlemeyi kaydetmeye devam ediyor.

Ağustos ayının sonlarına doğru yaklaşırken Merkez, 20 Ağustos tarihinde Para Politikası Kurulunu açıklayacak. Merakla beklenen faiz kararını ise dünya devi bankalar tahmin etti.

ARALIK AYINI İŞARET ETTİ

ABD'li yatırım bankası BofA, Merkez'in temkinli olacağına ve verilere göre bir indirime gideceğini söyleyerek aralık ayını işaret etti.

2025 İÇİN DEZENFLASYON GÖRDÜLER

Citi analistleri ise Merkez'in enflasyon tahmininde bir değişiklik yapmadığı hatırlatarak bu şekilde ilerlemenin sonucunda 2025 yılı dezenflasyon beklediklerini ifade etti.

Analistler yıl sonu faizini yüzde 45 olarak beklemelerine rağmen bu düşüşün kasım ayına kadar beklemediklerini açıkladı.

ABD'Lİ BANKA TAHMİNİNİ PAYLAŞTI

J.P. Morgan, Merkez Bankası'nın ne zaman faiz indirimi yapacağını tahmin etti. J.P. Morgan Kıdemli Türkiye Direktörü Mustafa Bağrıaçık, faiz indirimi için ekim ayının beklenmesi gerektiğini öngördü.

İNGİLİZ BANKASI '2025' DEDİ

İngiliz devi HSBC, Merkez'in ilk faiz indirimini 2025 yılının ilk çeyreğinde olabileceğini öngördüklerini paylaştı ve 2024 sonuna kadar faizin yüzde 50'de sabit kalacağını tahmin etti.

HSBC, 2025 ilk çeyrekte faizin yüzde 45, ikinci çeyrekte ise yüzde 40 olmasını beklediğini açıkladı.

Ayrıca HSBC, Merkez'in şahin duruşunda istikrarlı olduğunu ve ve Türk Lirası'nın olumlu bir gidişat sergilediğini ifade etti.