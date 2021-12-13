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Merkez’in müdahelesinden sonra dolar ne kadar oldu? Dolar yükselir mi, düşer mi?

13.12.2021 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

13 Aralık Pazartesi sabahına rekorla başlayan dolar, 14 TL’yi geçince Merkez Bankası’ndan müdahale geldi. TCMB, döviz kurlarındaki sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasalara döviz satarak, doğrudan müdahalede bulundu.

Merkez’in dolara müdahalesinden önce sabah saat 10:00 itibarıyla 14,40 TL’yi aşan dolar, bir miktar da olsa gerilemeye başladı. Peki dolar ne kadar oldu? Dolar yükselir mi, düşer mi? İşte detaylar…

DOLAR NE KADAR?

Gün içerisinde 14,40 TL’yi aşan dolar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) müdahalesinin ardından 14,30 TL’lere kadar geriledi.

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Serbest piyasada ABD doları saat 10.00 itibariyle 14.40 TL'yi aştı. Yükselişte ise Çarşamba akşamı ABD Merkez Bankası FED'in faiz artırımı yapması yönündeki beklentiler ana etkenler arasında yer alıyor. Fakat ABD'de açıklanan enflasyon oranları FED'in faiz artırımı yönündeki beklentiyi kuvvetlendirdi.

Ayrıca Perşembe günü Merkez Bankası'nın faiz indirimi yönünde karar alması yönündeki tahminlerin piyasa üzerindeki etkisi FED ve TCMB'nin faiz kararları öncesinde piyasaları hareketlendirdi.

Bu arada Euro ise 16.30 liranın üzerini gördü.

Öte yandan Merkez Bankası, 13 Aralık 2021 Pazartesi günü dolara dördüncü müdahalesini yapmış oldu.

DOLAR YÜKSELİR Mİ, DÜŞER Mİ?

Bu hafta gözler TCMB'nin perşembe günü açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Bu toplantıdan yeni bir faiz indirimi bekleniyor.

20 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen AA Finans anketinde beklentilerinin medyanı 100 baz puan indirim yönünde gerçekleşti.

Reuters anketine katılan 13 kurumun 12’si de haftalık repo faizinin 25 ila 200 baz puan indirilmesini beklediğini belirtti. Bu ankette de beklentilerin medyanı 100 baz puan indirim oldu.

Faizin düşürülme ihtimali gerçekleşirse, analistler doların yükselebileceği görüşünü savunuyor.

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