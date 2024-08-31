Merkez'in yeni mevduat adımı sonrası gözler mevduat faizlerine çevrildi... Faizler yükselir mi?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), en son gerçekleştirilen Para Politikası Kurulu toplantısının metninde TL mevduatı destekleyecek adımların atılabileceğini duyurmuştu. Bankadan yapılan bu duyuru sonrası ayrıntılar da merak edilmeye başlandı.

Buna göre, gerçek kişi TL mevduat payı yüzde 45 ila yüzde 50 arasında bulunan bankalar için aylık artış hedefi 0,8 puana yükseldi.

Gerçek kişi TL mevduat payı yüzde 60'ı geçen bankalar için aylık artış hedefi kaldırılarak yüzde 60'ın üzerinde kalınması koşulu getirildi. TL mevduat için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarına TL'ye geçiş oranı seviyesine göre uygulanan faiz oranı üst sınırı, politika faiz oranının yüzde 84'üne yükseltildi.

KKM'DE ÇÖZÜLME HIZLI YAŞANSIN DİYE...

Milliyet'e konuşan Yeminli Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, Merkez'in TL mevduat birikimini artırmak istediğini aktardı. Bayram, Kur Korumalı Mevduat'ta çözülmenin daha hızlı yaşanmasını sağlamak olduğunu ve yatırımcının dolar yerine TL'ye geçmesine sağlamak olduğunu aktardı.

Bayram, bu sebeple TL mevduat faizlerinin yükseleceğini ifade ederek, "Vatandaşlar paralarını TL mevduata yıllık bağlayacaksa biraz daha bekleyebilir. Bankalar karşılıkları tutturmak için, kendi maliyetlerini kısmak adına TL mevduat faizlerini yükseltecektir" şeklinde konuştu.

"FAİZLERİN YÜKSELECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Bankaların ortalama faizleirnin yüzde 45-50 arasında olduğunu aktaran Bayram, "Son alınan kararla birlikte artık KKM’deki tüzel kişilerin de gerçek kişi mevduata dahil edileceği anlaşılıyor. Gerçek kişilerin TL mevduat oranı arttıkça bankaların ödeyeceği maliyet azalacaktır. Ortalama mevduat faizleri yüzde 45-50 arasında ancak ben faizlerin yüzde 50’nin üzerine çıkacağını düşünüyorum" dedi.

TL mevduat faizlerinin yüksek devam edeceğini söyleyen Bayram, yılbaşı itibarıyla faiz indirimi döngüsünün yaşanabileceğini ve TL mevduat faizlerinde düşüş yaşanabileceğini ifade etti. Bayram, "KKM’den çözülme olmazsa TL mevduatta yüksek faiz oranları devam edecektir" aktarımında bulundu.

1 MİLYON TL'NİN GETİRİSİ DÜŞTÜ

1 Milyon TL'nin getirisinin geçen haftalarda 40 bin TL'ye kadar gerilediğini ifade eden Bayram, "40 ile 48 bin TL arasında aylık getiriler söz konusu. Merkez Bankası’nın son adımıyla birlikte aylık kazanç 45-50 bin TL arasına yükselecektir" şeklinde cümleler kurdu.

Faizin ise gelecek yıl düşeceğini tahmin ettiğini söyleyen Bayram, TL mevduat faizlerinin mart ayı ile birlikte gerileyeceğini aktardı. Ayrıca Bayram, "O yüzden TL mevduata yatırım yapacak kişilerin paralarını yıllık bağlamaları önemli olacaktır" dedi.

Bayram, Kur Korumalı Mevduat'ta istenilen çözülme olmaz ve dolara yönelim olursa Merkez Bankası'nın TL mevduat faizlerini yükseltmeye yönelik adımlar gelebileceğini ifade ederek sözlerini noktaladı.